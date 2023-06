La primera decisión de Wembanyama en la NBA

La nueva estrella de la NBA confirma que no jugará con Francia en el próximo Mundial de baloncesto "No sería realista en términos de desarrollo y no sería prudente en términos de salud", apuntó

El flamante nuevo talento de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, no participará en el próximo Mundial de baloncesto junto a Francia, tal y como ha confirmado en una entrevista para L'Equipe.

"No sería realista en términos de desarrollo y no sería prudente en términos de salud. Espero que la gente lo entienda. También es frustrante para mí. El equipo de Francia sigue siendo muy importante para mí. Quiero ganar la mayor cantidad de títulos posible con ellos. Pero creo que es un sacrificio necesario", apuntó.

El galo, que fue seleccionado con el pick 1 y su desembarco en la NBA ha supuesto toda una revolución, ha confirmado también que disputará la Summer League con la franquicia texana.

Fenómeno Wembanyama en la NBA

El impacto económico, una vez que se asiente la venta de camisetas y merchandising relacionado con ‘Wemby’, va a ser impresionante. Pocos minutos después de ser elegido por los Spurs, se activó en el NBA Store la preventa de todo lo relacionado con el jugador y su dorsal número uno.

Desde una camiseta con mangas por 39 dólares, pasando por la réplica en 79 o la auténtica por 119, hasta un balón firmado por Wembanyama que asciende a 549 dólares. La tienda de la NBA se compromete a que los artículos lleguen antes de mediados de septiembre, lo cual dice a las claras la enorme demanda que ya están experimentando.