El polvorín belga

Los 'diablos rojos', la selección belga, viven en un infierno más caldeado que nunca. Hirviente.

Y es que el ambiente en el seno del combinado nacional es irrespirable tras una nueva y contundente derrota ante Francia en la UEFA Nations League.

La gran estrella del equipo, Kevin de Bruyne, dejó claro su descontento y ello se une a la guerra que vive el seleccionador Domenico Tedesco con Thibaut Courtois. El meta del Real Madrid se autoexcluyó del combinado nacional mientras el actual seleccionador permanezca en el cargo.

Ahora, la figura del Manchester City y de la selección dejó una imagen sobre el césped de Lyon que ha generado un agrio debate.

Tras acabar el partido, y en una conversación con el asistente de Tedesco, Frank Vercauteren, al mediapunta cityzen se le pudo leer en los labios: “Lo dejo, lo dejo”.

En Bélgica se interpreta esta charla como el deseo del jugador de seguir los pasos de Courtois. Tampoco acudieron a esta convocatoria Lukaku y Trossard, aunque el seleccionador argumentó que fue por diferentes motivos que no tienen que ver con decisiones técnicas.

"Cuando no eres lo bastante bueno para llegar a lo más alto, tienes que darlo todo y yo ni siquiera he visto eso. Puedo aceptar que no somos tan buenos como en 2018, y yo soy el primero en decirlo, pero no puedo tolerar cómo hemos jugado esta noche. Es inaceptable”, dijo KdB tras el encuentro.

En las redes sociales se ha hecho viral el hashtag #TedescoOut. La afición belga no perdona los malos resultados de su selección y el ambiente que se genera alrededor.