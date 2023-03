El plan B de un Raphinha a lo Giovanni ya es un plan A para Xavi

La evolución de Raphinha en el Barcelona no para de crecer y no se ha notado la baja de Dembélé con actuaciones sobresalientes con reconocimiento de Xavi Su caso recuerda a jugadores del pasado como el también brasileño Giovanni en los 90 que llegaron con una enorme competencia y acabaron siendo claves

El rendimiento de Raphinha está siendo una de las claves positivas en los últimos partidos del Barça. El extremo ya acumula ocho goles y nueve asistencias en lo que llevamos de temporada y tiene tres contribuciones más de gol (17) que las que consiguió el curso pasado con el Leeds United (14), con el que marcó 11 goles y repartió tres asistencias. El caso Raphinha recuerda al de mitos azulgrana que, con menos cartel irrumpieron con fuerza en el club con una gran competencia. Caso de Giovanni entre 1996 y 1999 que tuvo que lidiar con la marcha de Ronaldo Nazario o Rivaldo y no desentonó ni mucho menos. Al contrario. Acabó siendo pieza básica en aquel Barça de finales de los 90.

En el Camp Nou este mediapunta portador del ‘10’ azulgrana durante tres campañas coincidió en el tiempo con la llegada de Ronaldo Nazario, lo que eclipsó un buen rendimiento. En su primer curso hizo 12 goles, en el segundo, 18 y en el último, cinco antes de hacer las maletas rumbo a Olympiacos. Algunos de esos tantos fueron claves. Al Real Madrid, por ejemplo, le marcó en el asalto al Bernabéu de la 98-98, partido recordado precisamente por las ‘butifarras’ que dedicó al público merengue. Ese curso su competencia era Rivaldo. Y aún así, no desentonó. En España ganó dos ligas, dos copas del Rey, una Recopa, una supercopa de Europa y una de España. Excelente bagaje.

Así que Raphinha no es caso nuevo. Tampoco está solo en Europa. Hay más ejemplos actuales. Jugadores como Choupo-Moting en el Bayern haciendo que el club bávaro no eche tanto de menos a Lewandowski, un Arsenal con el joven Martinelli supliendo como nadie la baja de Gabriel Jesús, o, sin ir más lejos, el gran Nápoles de esta temporada que tiene al georgiano Kvaratskhelia como gran sensación. Jugadores como Raphinha que tienen una enorme competencia pero que tiran del carro de sus equipos en el tramo decisivo de la temporada.

Si profundizamos en los datos, Raphinha lleva los mismos partidos jugados que el año anterior (36), pero el brasileño acumula casi 1.000 minutos menos de juego como azulgrana (1.963) que los que tuvo en Inglaterra (2.966), por lo que su aportación está siendo todavía más óptima si cabe. Más regular e incisiva. La mejor temporada de Raphinha a nivel numérico en Europa fue la 2017-18 con el Vitoria Guimaraes. Entonces marcó 18 goles y dio seis asistencias, pero en una liga de mucha menor exigencia.

Barça, cerca del doblete

Raphinha ha sido titular en gran parte de los últimos partidos del Barça y está demostrando un buen crecimiento desde el inicio de temporada. Otro de los puntos destacados del rendimiento del brasileño son los goles que ha marcado de cabeza en LaLiga (3), mostrando una faceta menos habitual en un extremo y ofreciendo alternativas a Xavi. El ‘22’ azulgrana abrió el marcador en el Pizjuán contra el Sevilla, dio el gol de la victoria en El Sadar ante Osasuna y volvió a ser determinante frente al Valencia en el Camp Nou para sumar los tres puntos.

La eliminatoria ante el United fue clave

Un punto de inflexión llegó en la eliminatoria ante el Manchester United en Europa League. A Raphinha no le gustó nada que Xavi Hernández decidiera sustituirle en los últimos compases del partido de ida del 'play-off' tras el que los culés quedaron apeados. El extremo brasileño estaba cuajando una buena actuación y no entendió que Ferran Torres entrara en su lugar. Tras el encuentro, el entrenador del FC Barcelona le restó importancia al asunto e informó que el exjugador del Leeds le había pedido disculpas.

“Entiendo el enfado de Raphinha. Lo he hecho por el bien del equipo, nunca hago cambios para señalar a nadie. Me ha pedido disculpas, pero no lo tiene que hacer. Siempre pido ambición a mis jugadores y él lo ha sido. A mí también me molestaba que me sustituyeran”, declaró Xavi. Un mes después, se ha demostrado que no eran palabras vacías y que Raphinha cuenta con la confianza del técnico culé.

“Estoy cerca de mi objetivo”

"Nunca estoy satisfecho. A principio de temporada escribo en un papel los números que quiero alcanzar. Cuando llego a un equipo nuevo me marco como objetivo anotar diez goles y repartir 10 asistencias. Y si llego, subo a cinco goles y cinco asistencias más. Ahora estoy cerca de mi primer objetivo, pero con ocho goles y nueve asistencias aún no estoy satisfecho. Siempre intento llegar a la máxima nota independientemente del resultado", aseguró el brasileño.