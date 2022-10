El piloto que cree que no estará en la F1 en 2023

El piloto australiano de Fórmula 1 tenía la fe puesta en que Gasly no pudiera fichar por Alpine y aspirar a ese puesto Ahora Ricciardo ya tiene la mirada puesta en 2024, año en el que cree que "podría haber mejores oportunidades entonces"

El piloto australiano de Fórmula 1 tenía la fe puesta en que Gasly no pudiera fichar por Alpine y aspirar a ese puesto a pesar de los varios rumores que indicaban que estaba hecho, pero ahora con el anuncio oficial del fichaje del francés por el cuadro de Ensone, Ricciardo se queda sin opciones: "la realidad es que ahora no estaré en la parrilla de 2023", comentó.

Alpine ha anunciado su alineación de 2023 y ha oficializado lo que era un secreto a voces: Pierre Gasly será el compañero de Esteban Ocon la próxima temporada formando un tandem francés en substitución a Fernando Alonso, que buscará mejor fortuna en Aston Martin tras la retirada de Sebastian Vettel.

“Sabía que estaban hablando, y sabía que estaban muy interesados en Pierre. Digamos que estaba preparado para eso, y no me sorprende. Estábamos tratando de, digamos, navegar alrededor de eso y descubrir qué era lo siguiente. Pero creo que la realidad es que ahora no estaré en la parrilla en 2023", respondió Daniel Ricciardo al ser preguntado por sus opciones de seguir otro año más.

"Ahora solo estamos tratando de prepararnos para el 2024. Creo que podría haber mejores oportunidades entonces" finalizó el piloto australiano, a la vez que tranquilizó a sus fans: "El plan sigue siendo estar involucrado en la F1. Diría que esto es como hacer una pausa por un momento en lo que respecta a mi carrera en la F1".