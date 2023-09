Pepe Reina, a once partidos de hacer historia

El guardameta internacional suma 186 partidos en competiciones europeas, registro que comparte con Iker Casillas El récord de partidos pertenece a Cristiano Ronaldo, que alcanza los 197

Pepe Reina guardará buen recuerdo del último partido de Europa League, a pesar de que este se saldó con derrota ante el Panathinaikos. El guardameta del Villarreal no sólo recuperó el estatus de titular que le ha arrebatado Jörgensen en el arranque de la temporada, también se convirtió en el segundo jugador con más partidos disputados en la historia de las competiciones europeas.

Tras la noche del jueves, Pepe Reina sumó su partido número 186 en competiciones europeas. Este registro lo comparte con otro guardameta español, el legendario Iker Casillas, que sumó el mismo número de partidos defendiendo las porterías de Real Madrid y Oporto.

Para alcanzar la cabeza de esta selecta lista, Pepe Reina aún debería disputar once partidos. El récord de partidos en competiciones europeas pertenece a Cristiano Ronaldo, que suma 197. El astro portugués actualmente no puede engrosar este registro ya que, a pesar de seguir en activo, milita en el Al-Nassr saudí, equipo que no disputa competiciones europeas.

Si consigue mantener el estatus de titular, Reina tendrá la oportunidad de sumar, como mínimo, cinco partidos más a su registro. El próximo jueves 5 de octubre, día en que el Villarreal recibe al Rennes en La Cerámica, tendrá la oportunidad de dejar atrás a Casillas.