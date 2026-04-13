Peligro para el Espanyol: el récord negativo que puede alcanzar

En una competición tan exigente como La Liga, encadenar una racha prolongada sin victorias es uno de los peores indicadores de rendimiento posible. Empezando a contar desde el 1 de enero, el Espanyol está registrando algunas de la rachas más negativas de la historia del campeonato.

El récord absoluto sigue perteneciendo al Real Zaragoza, que en 2013 llegó a acumular hasta 15 partidos consecutivos sin ganar, con un balance muy duro: 5 empates y 10 derrotas. Una racha que acabó marcando aquella temporada y reflejando las enormes dificultades del equipo aragonés en aquel tramo del curso.

Muy cerca aparece este RCD Espanyol, que en 2026 ha encadenado 14 encuentros sin conocer la victoria, con 5 empates y 9 derrotas. La última de ellas llegó además ante el FC Barcelona, en un derbi que acentuó aún más la crisis de resultados del conjunto blanquiazul, quedándose a solo un paso de igualar el récord absoluto.

Completa el podio histórico el Granada CF, que en 1970 alcanzó también una racha de 14 partidos sin ganar, aunque con un reparto algo distinto: 6 empates y 8 derrotas.

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Pese a la derrota en el derbi, Manolo González reconoció que pese el dolor de perder un partido de estas características, el equipo debe centrarse en el próximo reto: "En la segunda vuelta ha pasado de todo, ha habido un poco de todo. Pienso que el equipo merece más puntos de los que tiene, pero la realidad es la que es; hemos estado muy cerca de puntuar. Hay que ganar cuando antes posible, ahora ir a Vallecas a competir al máximo nivel y ya está. No hay que mirar otra cosa", sentenció.