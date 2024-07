Paula Badosa, en la encrucijada

Paula Badosa ha analizado pasado, presente y futuro en una extensa entrevista en la revista 'Elle' donde su lesión de espalda, su pesadilla en los últimos meses, es uno de los focos de atención.

Poco a poco, va viendo la luz al final del túnel: "Me he vuelto a sentir la Paula que quiero ser, la Paula que lucha, con un buen nivel. Creo que todavía me faltan partidos y confianza, y también que el físico me responda. Es un poco empezar de cero, pero estoy con muchas ganas y para mí es todo un reto”.

La lesión de Badosa ha tenido también una vertiente de aprendizaje de cara al futuro. “He aprendido a tener mucha más paciencia de la que tenía. A aceptar cosas que no puedo tener bajo control, como una lesión de este calibre. Estuve ocho meses en un sofá sin moverme".

La tenista recuerda que "aparecen en un momento así todo tipo de preguntas como ¿qué hago? ¿quién soy? ¿valgo realmente la pena?, así hasta que te das cuenta de que eres la de siempre y que tu entorno te quiere por eso”.

Paula Badosa señala que se define como una persona valiente y admite que ha aprendido a sacar cosas positivas de las derrotas. “Cuando me preguntan cómo me definiría, digo ‘valiente’. Si no aprender a perder es complicado ganar. Los grandes campeones han perdido muchas veces. Sé que del fracaso se pueden sacar cosas positivas y que cada partido es una oportunidad nueva, sin embargo, es una de las cosas que más me ha costado entender”.

La jugadora nacida en Nueva York se analiza ante el espejo: "En ocasiones me ha faltado tener algo más de compasión conmigo misma, quizá es mi gran carencia. Me flagelo, me hablo destructivamente. Trabajo mucho conmigo esa tendencia, pero me cuesta. No es fácil, los mensajes negativos salen más fácil que los positivos. Por eso es tan importante el entorno, es tu balanza, tu equilibrio. Tú solo no puedes con todo, y quien te diga lo contrario, te engaña”.

Badosa también destaca la importancia de que los deportistas cuiden su mente para evitar situaciones complicadas. “Vamos al gimnasio a entrenar el cuerpo pero, ¿por qué no podemos ir al psicólogo para entrenar la mente? Hay que normalizar esto y ver que un deportista es un ser humano más. Tenemos miedo, nervios, sufrimos, nos falla el físico y las emociones, nos cansamos... No somos robots”.

“Que te vean como un ejemplo es lo máximo. Cuando se me acerca una niña y me dice que quiere jugar como yo, me emociono. Es verdad que cuanto más éxito, más responsabilidad. Tienes que hacerlo todo bien porque mucha gente te observa y es difícil porque no eres perfecta. Yo quiero que las mujeres se identifiquen conmigo al ver a una chica normal que lucha por sus sueños”, concluye.