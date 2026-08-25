Pau Cubarsí se cuela por sorpresa en el top-10 al Balón de Oro y ya es el mejor central del mundo

La participación de Pau Cubarsí en el Mundial 2026 le ha convertido en el mejor defensa del mundo. El joven zaguero, de apenas 19 años, no sólo alzó junto al resto de sus compañeros de Selección el trofeo sino que también venció el premio al mejor jugador joven del campeonato. El impulso, desde luego, ha sido planetario. Tanto, que casi un mes después de tumbar a Argentina con una participación vital del su ‘cotización’ en el Balón de Oro se ha disparado.

Cubarsí ha pasado de no tener presencia en el top-30 de jugadores con opciones de llevarse el premio apenas terminado el Mundial a meterse de lleno entre los favoritos de Betfair y escalar hasta la 8ª posición. Tiene un 3,08% de posibilidades de ganar el premio. Esta tabla muestra el top-20 de favoritos a llevarse el Balón de Oro 2026 con sus variaciones desde el 20 de julio.

El mejor central del mundo, directo al top-10

Es cierto: Cubarsí no va a ganar el Balón de Oro de este 2026. Pero su irrupción es más que fulgurante. Varios datos lo corroboran. El primero, que de la lista de 30 candidatos que maneja Betfair, es el único futbolista que ha entrado nuevo tras el análisis posterior del campeonato. En su lugar, sale de la lista Nuno Mendes, de Portugal y el PSG.

Además, lo ha hecho para meterse en el top-10 por delante de jugadores con más renombre previo, como Olise (que llegó a ser 2º favorito al premio en marzo), Haaland, Vinicius o Pedri. A ello se le une que, más allá de Harry Kane, que sube 6,65 puntos porcentuales, no hay futbolista que crezca tanto como Cubarsí. Las variaciones del resto de candidatos son mínimas.

El motivo de esta irrupción es que, semanas después del Mundial, ha ganado espacio la lectura de qué jugadores fueron realmente importantes en el triunfo de España más allá de los nombres mediáticos. Y en ese reparto de pesos, Cubarsí se ha destacado. Un cambio enorme que refleja la percepción internacional de su rendimiento.

El chaval ha pasado de ser una promesa a una realidad consolidada. Según este ranking, el mejor central del mundo. De hecho, en el top-10 no hay ningún otro defensa y, los otros dos del top-30, aparecen con una participación simbólica: Achraf (Marruecos y PSG) es 24º con un 0,65% y Gabriel (Brasil y Arsenal) es 28ª con un 0,42%.

Rodri impulsa el dominio culé

En lo que a clubes se refiere, el fichaje de Rodri por el FC Barcelona coloca a los culés como el equipo dominador de este top-30 de favoritos, aglutinando cuatro candidaturas y un 29,46% de los candidatos. Esta tabla muestra la clasificación de candidatos al Balón de Oro por clubes contando la presencia ya descontada de Rodri con el FC Barcelona.

El Bayern lo seguiría de cerca con tres candidatos y el 29,29% de opciones de que uno de los suyos se lleve el Balón de Oro. La mayoría, fruto de la candidatura de Kane. El PSG estaría en tercer lugar convertido en el club que más candidatos tendría con siete candidatos de la lista total. El Real Madrid caería a la 4ª posición tras el desplome de Mbappé y sólo aportaría tres candidatos: el mismo Mbappé, Bellingham y Vinicius.

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En lo que al resto de estos pronósticos se refieren, hay varias lecturas. La principal es que el premio parece una disputa entre tres: Kane (26,15%), Lamine (16,09%) y Rodri (9,51%). En el caso del inglés pesa y mucho el gran curso que ha hecho con el Bayern, pese a no ganar la Champions. Con Lamine y Rodri, el Mundial también cuenta, pero a cada uno les merma no haber hecho una temporada del todo redonda: Lamine no estuvo al 100% en el Mundial y Rodri apenas participó por su lesión con el City.