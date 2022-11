París no pierde su brillo

El conjunto dirigido por Cristopher Galtier se marcha al parón como líder indiscutible con 41 puntos en la Ligue 1 Es el segundo mejor registro histórico, tan solo por detrás del propio PSG en la temporada 2018/19

El PSG de Cristopher Galtier se marcha al parón de selecciones con un gran sabor de boca. Con una cómoda goleada (5-0) ante el Auxerre y un total de 41 puntos de 45 posibles, los parisinos se van con una ventaja de cinco unidades al frente de la tabla en la Ligue 1.

El conjunto francés, que es el principal dominante en el fútbol francés fruto de su realidad económica, ha completado su segunda mejor puntuación histórica a estas alturas del campeonato doméstico, tal y como sucedió también en 1985, 2015 y 2017.

El equipo liderado por Messi, Neymar y Mbappé tiene las cinco mejores puntuaciones de la historia de la competición con los 41 posibles actuales, además de los conseguidos en tres veces anteriores, y un total de 43 unidades en la temporada 2018/19.

El PSG irrumpe como uno de los grandes favoritos en las tres competiciones esta temporada. Tras el fracaso ante el Real Madrid en la Champions League, el club quiere volver a alcanzar una final y conquistar, por primera vez en su historia, el título.

40 - Teams with more than 40 points after the first 15 matches of a Ligue 1 season (3 points for a win):



Paris in 1985/86 (41)

Paris in 2015/16 (41)

Paris in 2017/19 (41)

Paris in 2018/19 (43)

Paris in 2022/23 (41)



