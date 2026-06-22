Paraguay lo vuelve a hacer

Paraguay volvió a ganar contra el guion. La selección sudamericana se impuso por 1-0 a Turquía en el Mundial de 2026 pese a sufrir una expulsión en la primera parte, un escenario que suele condenar a cualquier equipo en una competición tan exigente. Pero no a Paraguay, que volvió a demostrar una resistencia competitiva muy particular en la historia de la Copa del Mundo.

El triunfo adquiere todavía más valor al entrar en una lista muy reducida. Desde que hay registros de Opta, solo cuatro equipos han ganado un partido mundialista después de quedarse con un jugador menos en el primer tiempo: Paraguay ante Eslovenia en 2002, Portugal frente a Países Bajos en 2006, Bélgica contra Corea del Sur en 2014 y, ahora de nuevo, Paraguay ante Turquía en 2026. Dos de esos cuatro casos llevan la misma bandera.

La victoria tuvo mucho de ejercicio de supervivencia. Paraguay aceptó defender más cerca de su área, reducir espacios y competir cada balón dividido como si fuera el último. Turquía, obligada a ganar para seguir con vida, empujó con insistencia, pero volvió a encontrarse con la misma falta de gol que les ha perseguido durante todo el torneo.

La eliminación turca se explica en buena parte desde ese atasco ofensivo. Turquía no consiguió marcar pese a intentar 62 remates en sus dos primeros partidos del Mundial, la cifra más alta sin gol en cualquier tramo de dos encuentros de la competición desde 1966. Mucho volumen, poca precisión y una sensación creciente de impotencia ante rivales capaces de castigar cada error.

Paraguay, en cambio, hizo de la adversidad un argumento. Con diez futbolistas, sostuvo el marcador, resistió la presión y encontró una victoria que refuerza su identidad mundialista.

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Turquía se marcha del Mundial con una estadística dura y una eliminación prematura. Paraguay sigue adelante con otra página de resistencia para su historia. Veinticuatro años después de aquel 3-1 ante Eslovenia, lo volvieron a hacer.