⁠⁠Palazo Mundial y el Atleti que viene

PASADENA (United States), 23/06/2025.- Giuliano Simeone of Atletico Madrid (L) argues with referee Cesar Arturo Ramos (R) during the FIFA Club World Cup 2025 soccer match between Atletico Madrid and Botafogo, in Pasadena, California, USA, 23 June 2025. (Mundial de Fútbol) EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN