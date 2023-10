Paco López mete miedo a los grandes: el curioso dato que lo confirma

El entrenador del Granada CF consiguió su 18º punto ante Real Madrid y Barcelona juntos en LaLiga desde la temporada 2017/18 Es el segundo técnico, por detrás de Simeone, que más puntos ha sumado ante estos rivales en este periodo en la competición

Paco López, entrenador del Granada CF, consiguió su 18º punto ante Real Madrid y Barcelona juntos en LaLiga desde la temporada 2017/18 (16 partidos), siendo el segundo entrenador que más puntos ha sumado ante estos rivales en este periodo en la competición.

El entrenador que más puntos ha conseguido en ese período de tiempo es el argentino Diego Pablo Simeone, con 22. Y por detrás de Paco López figuran Imanol Alguacil (16), Quique Setién (15) y Andoni Iraola (13).

El entrenador del equipo granadino, que se dio a conocer en el Levante y que siempre ha destacado por su fútbol atrevido, se quedó esta vez con la miel en los labios por no poder apuntarse el triunfo ante el Barcelona: "Nos hemos quedado con una sensación agridulce, después de estar tantos minutos por delante es una pena, el Barça ha hecho méritos, no hay que negarlo. Nuestra idea era salir a apretarles arriba, por momentos, tratábamos de sorprenderle al inicio y hemos tenido la suerte de hacer los dos goles de Bryan. Luego te someten y te generan y es una pena. Después del 2-2 hemos tenido el palo de Bryan. Felicitar al equipo y a mis jugadores que lo han dado todo. No se puede dar más. Chapeau para mis jugadores".

De hecho, Paco López había derrotado al Barcelona en tres de sus cinco partidos como entrenador en su etapa con el Levante jugando como local y a punto estuvo de sumar la cuarta. Los otros dos partidos se saldaron con un empate y una derrota.