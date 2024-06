Oyárzabal hace historia

Mikel Oyarzabal hizo historia con la selección española después de los tres goles que marcó ante Andorra. El capitán de la Real Sociedad además los marcó en apenas 28 minutos, saliendo desde el banquillo. Se convierte en el décimo jugador en hacerlo con la camiseta de España en el siglo XXI. Solo David Villa y Fernando Torres han repetido.

Oyarzabal alcanza ya la decena con la selección nacional y supera de esta forma a Jesús Mari Satrústegi, que marcó ocho tantos. Satrus marcó ocho goles.

El delantero guipuzcoano consiguió además en Badajoz el primer hat-trick con la selección española de un jugador de la Real Sociedad. "No lo sabía, no me fijo en eso, no tenía ni idea. Quiero seguir haciéndolo bien, seguir tenido minutos, teniendo participaciones si es con goles y que todo sea bienvenido", dijo el internacional español, muy contento con su primer hat-trick: "Feliz porque es el primero de mi carrera y contento por ayudar al equipo y las sensaciones en el campo. Es mi primero como profesional y estoy muy, muy contento. Por los goles, por poder ayudar al equipo y por el resultado, que al final son buenas sensaciones para lo que viene".