Oyarzabal, la esperanza a la que se agarra la Real

Mikel Oyarzabal sigue demostrando por qué es un emblema en San Sebastián. En una temporada en la que le está costando a la Real Sociedad lograr una regularidad y en la que ha pasado por distintas crisis, el capitán txuri-urdin sigue tirando del carro cuando su equipo más lo necesita.

En la dura y competida victoria ante el Celta (3-1), Oyarzabal volvió a ser clave y firmó un doblete para acercar a su equipo a los puestos europeos y lograr alejarse de los puestos que coquetean con el descenso. Además, el doblete que realizó el delantero no fue uno cualquiera. Desde la temporada 2003/04 ningún jugador de la Real había logrado marcar dos goles desde fuera del área en un mismo partido liguero.

En una temporada en la que la Real se encuentra lejos de aquel fútbol atrevido y en el que le cuesta generar peligro en el área rival, desatascar los partidos desde la media distancia es un registro que el equipo necesita más que nunca.

Oyarzabal, como lleva haciendo desde sus inicios como jugador txuri-urdin, asume sin ningún tipo de reparos echarse el equipo a la espalda. Tras terminar el encuentro ante el Celta, se mostró optimista para lo que resta de temporada: "Era un partido difícil y ha sido un triunfo sufrido, peleado, obviamente condicionado por la expulsión, pero con trabajo se puede ganar. Las condiciones no ayudaban, la lluvia dificultaba el juego, todo era más difícil, también para ellos pese a tener uno más. Estamos contentos por intentarlo de todas maneras, ganar y conseguir los tres puntos", sentenció.

Noticias relacionadas

Más allá del resultado ante el Celta, el partido dejó una clara conclusión: cuando Oyarzabal está inspirado, la Real siempre tiene algo a lo que agarrarse.