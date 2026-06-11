Oyarzabal, a la altura de Mbappé, Kane y Haaland: es el tercer favorito a la Bota de Oro del Mundial

Mikel Oyarzabal y diez más. El delantero de la Real Sociedad volverá a ser la referencia ofensiva de España en una gran cita. Ya lo fue en el último gran torneo disputados por ‘La Roja’, cuando marcó el gol que dio a España su cuarta Eurocopa. Ahora, el atacante vasco afronta el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en uno de los mejores momentos de su carrera y con la plena confianza de Luis de la Fuente.

El ‘9’ de España (aunque luzca el ‘21’) sigue sin fallar a su cita con el gol. Oyarzabal abrió el camino de la victoria en el último amistoso de España ante Perú (1-3), última prueba previa al torneo y llegará al debut frente a Cabo Verde del lunes 15 con la puntería afinada y medio mundo pendiente de él. Porque el crecimiento de Oyarzabal no pasa desapercibido para el planeta fútbol. Tanto es así, que se ha colado ya como el tercer favorito en los pronósticos de Betfair a ganar la Bota de Oro del torneo, a la altura de cracks como Mbappé o Kane. Con un 3,4% de probabilidades, sólo Mbappé (6,8%) y Kane (5,9%) aparecen por delante del delantero español.

La siguiente tabla muestra los quince principales favoritos para conquistar la Bota de Oro del Mundial según las estimaciones de Betfair. Oyarzabal aparece por delante de futbolistas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Vinicius.

Kylian Mbappé - Francia 6,8% Harry Kane - Inglaterra 5,9% Mikel Oyarzabal - España 3,4% Erling Haaland - Noruega 3,4% Lionel Messi - Argentina 2,9% Lamine Yamal - España 2,3% Cristiano Ronaldo - Portugal 2,1% Julián Álvarez - Argentina 1,7% Vinicius Junior - Brasil 1,7% Ousmane Dembélé - Francia 1,7% Lautaro Martínez - Argentina 1,4% Raphinha - Brasil 1,4% Michael Olise - Francia 1,4% Igor Thiago - Brasil 1,3% Kai Havertz - Alemania 1,2%

Porcentajes según Betfair*

Puede que el porcentaje de Oyarzabal o incluso Mbappé y Kane a ganar el trofeo parezca bajo, pero es que el análisis de Betfair se basa en… ¡¡160 potenciales ganadores de la Bota de Oro!! Esto es, Oyarzabal es el tercero entre 160 candidatos. Y un dato más: estos pronósticos sitúan Oyarzabal compartiendo esa tercera posición con Erling Haaland, uno de los grandes ‘killers’ del fútbol mundial. El de Eibar, por lo tanto, se ha ganado el derecho a ser una gran estrella mundial.

Oyarzabal ya es top-3

La presencia de Mikel Oyarzabal entre los máximos favoritos no es casual. Todo lo contrario. El delantero vasco se ha ganado un papel protagonista en la selección española a base de goles y actuaciones decisivas. Fue el héroe de la Eurocopa y también uno de los nombres propios de la última UEFA Nations League. Oyarzabal terminó como máximo goleador de España con cuatro tantos, fue el segundo máximo artillero del torneo y marcó en la final frente a Portugal.

Los números también respaldan su candidatura. El delantero vasco abrió el marcador en el último amistoso de España ante Perú (1-3) y llegará al Mundial después de completar una gran fase de clasificación. El futbolista español firmó seis tantos y cuatro asistencias en apenas seis partidos. Unos registros al alcance de muy pocos y que ayudan a entender por qué figura entre los grandes favoritos para conquistar la Bota de Oro. Las estimaciones de Betfair le sitúan incluso por delante de nombres míticos como Lionel Messi (2,9%) o Cristiano Ronaldo (2,1%). También por delante de Julián Álvarez (1,7%), Vinicius Junior (1,7%) u Ousmane Dembélé (1,7%). Palabras mayores.

A la altura de Haaland

Oyarzabal ya come en la mesa de Haaland. Al lado de uno de los delanteros más temidos del planeta. El atacante noruego ha marcado 38 goles entre todas las competiciones esta temporada y lleva años dominando las estadísticas goleadoras en Europa. Aun así, los pronósticos de Betfair conceden a ambos exactamente las mismas opciones de conquistar la Bota de Oro del Mundial. Que ambos compartan el mismo porcentaje da una idea de la dimensión que ha adquirido Oyarzabal en el ataque de España. El ‘9’ afrontará la Copa del Mundo como la referencia ofensiva de España.

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Los precedentes demuestran que los grandes favoritos suelen acabar peleando por este galardón. En el Mundial de Qatar, Kylian Mbappé se llevó la Bota de Oro gracias a sus ocho goles, mientras que Leo Messi, campeón con Argentina, terminó segundo con siete. El tercer puesto fue para Julián Álvarez, autor de cuatro tantos durante el torneo. En clave española, Álvaro Morata fue el máximo goleador de La Roja con tres dianas. Ahora, Mikel Oyarzabal aspira a recoger ese testigo. El delantero donostiarra será la principal referencia ofensiva de España y con el respaldo de unos pronósticos que le sitúan dentro del ‘top-3 de favorito al premio individual.