Oyarzabal alcanza su mejor versión goleadora en LaLiga

Mikel Oyarzabal está firmando una temporada de “alza” en la Real Sociedad. El capitán txuri-urdin ya suma 14 goles en 29 partidos de LaLiga 2025/26, el mejor registro liguero de su carrera, y lo está logrando en un contexto de máxima responsabilidad: cuando el equipo más necesita puntos, aparece su dorsal para sostenerlo.

La confirmación de ese salto llegó en un partido que retrata bien su importancia. En el 3-3 ante el Rayo Vallecano, Oyarzabal marcó primero para abrir el camino y después volvió a golpear desde el punto de penalti, firmando un doblete que mantuvo a la Real viva en un encuentro loco, con polémicas, goles anulados y un final frenético.

Este récord personal no se explica solo por “estar acertado”: explica liderazgo. Oyarzabal combina la amenaza en el área con su trabajo fuera de ella, y se ha convertido en el recurso más fiable para transformar dominio en ventaja, o para rescatar al equipo cuando el partido se atasca. En una Liga donde cada detalle pesa, tener un futbolista que garantice gol con regularidad cambia temporadas.

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Con el tramo final por delante, el reto ahora es doble: mantener el ritmo y que esos 14 tantos no se queden en techo, sino en impulso para cerrar el curso con Europa en el horizonte. Y si algo demuestra esta campaña es que, cuando la Real necesita una chispa, Oyarzabal ya no solo enciende: enciende y remata.