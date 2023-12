Osasuna se planta con David García

El conjunto 'rojillo' prioriza la salvación y no está dispuesto a desprenderse del central, que es titular indiscutible El Villarreal busca un zaguero para Marcelino y se habría interesado en David García, aunque no ha presentado oferta

David García es uno de los pilares de Osasuna, pero su buen rendimiento sostenido en el tiempo no ha pasado inadvertido para los demás clubes de LaLiga EA Sports. Los rumores sobre el interés que el central despierta en otros equipo son constantes, y el último de ellos ha sido el Villarreal.

Osasuna no desmiente el interés del conjunto castellonense en David García, según informó este miércoles el diario 'As', que también apunta a que la entidad 'rojilla' no ha recibido ninguna oferta todavía y, en caso de hacerlo, se remitirá a la cláusula de rescinsión del jugador, que es de 20 millones de euros.

En cualquier caso, el Villarreal otea el mercado en busca de un central y la preferencia de Marcelino sería contratar a un jugador español. Sin embargo, Osasuna no está dispuesto a que ninguno de sus jugadores más importantes salga en invierno.

La prioridad absoluta es la salvación, y la marcha de un seguro como David García sería un problema mayúsculo. Asimismo, no esconden que su venta en verano es una posibilidad. Por otra parte, el agente del jugador sí habría mantenido contactos tanto con el Villarreal como con otros equipos interesados.