Oriol Romeu, la reválida de otro fallido Busquets

Oriol Romeu ya es historia del FC Barcelona. Aunque en realidad hacía tiempo que el pivote catalán (32 años) había desaparecido de la primera plana azulgrana. Desterrado

al banquillo recurrente, este canterano de profundo sentimiento culé (llegó a pagar alrededor de medio millón de euros de su bolsillo para retornar al conjunto azulgrana) ahora no ha

tenido más remedio que emprender el camino de vuelta al Girona, donde jugará cedido la próxima temporada y sin opción de compra. Su contrato con los culés expira en 2026. Cuando

retorne al Camp Nou aún le quedará un año con los azulgranas, aunque ya parece complicado que vuelva a tener más oportunidades luciendo la elástica de su infancia.

Se pone así punto y aparte (seguramente punto y final) a su relación con los culés, ésa que comenzó siendo un crío de gran proyección en la Masía al que la alta competencia en el centro

del campo culé le impedía tener hueco. Lógico. Esa competencia se llamaba Sergio Busquets, el mejor pivote que seguramente haya dado la historia del conjunto azulgrana. Precisamente fue la salida del ahora jugador del Inter de Miami lo que llevó al Barça a fijarse en él. Curiosamente, y aunque ya no estaba en la ciudad condal, Romeu se convirtió en víctima indirecta del propio Busquets. O mejor dicho, de las consecuencias de suplirle.

La presión de reemplazar a Busquets

Esa tarea, la de ser el nuevo ‘Busquets’ es una misión que en Barcelona llevan tiempo tratando de desarrollar sin mucho éxito. El propio Romeu o Samper en la Masía, Zubimendi o Kimmich, como pretendidos fuera del Camp Nou, todos los intentos por encontrar el recambio ideal al de Lleida han sido infructuosos y, en algunos casos, hasta procesos traumáticos, visto cómo muchos de esos jugadores no han podido con la presión de semejante responsabilidad y han tenido que hacer las maletas. Es el caso de Romeu, que vuelve a Girona.

No apunta a ser mala decisión. Lo primero, porque en Girona dio un nivel excelente. Y eso que no formó parte de la plantilla con la que los catalanes alcanzaro la Champions. Su presencia en Montilivi data de sólo una temporada, pero de gran nivel, con 34 partidos disputados, dos goles y, sobre todo, la sensación de que aquel equipo pivotaba alrededor de su juego. Con éxito, por cierto.

Un Girona optimista

Ahora Míchel podrá seguir disfrutando de sus virtudes para asentar su proyecto. Porque, que Oriol Romeu no haya triunfado en el FC Barcelona no implica que no sea un buen futbolista. Lo ha demostrado a lo largo de una dilatada carrera dilatada con parada en Chelsea, Valencia, Stuttgart o Southampton.

Ahora con el Girona el asunto es diferente, porque los catalanes se mantendrán entre el difícil objetivo de hacer un digno papel en la Champions League, sin que eso se note en LaLiga e

incluso mantener el estatus de equipo europeo para las próximas temporadas. Quizá no en Champions, pero sí en otras competiciones. Por de pronto, los rojiblancos son en las apuestas de Betfair un candidato a colarse, de nuevo, entre los cuatro primeros, con una probabilidad implícita del 38% de conseguirlo. Solo Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic mejoran esta positiva perspectiva.

Desaparecido

En esa misión Romeu pondrá la veteranía al servicio de un proyecto que también le servirá para recuperar confianza. En la última temporada con el FC Barcelona, empezó con fuerza

como un titular recurrente, pero la exigencia culé lo fue orillando hasta ser casi transparente. En 2024, por poner un ejemplo, sólo fue titular en dos partidos. El primero, ante el Villarreal en el famoso 3-5 en el que Xavi anunció su salida. Después, jugó los 90 minutos de la victoria ante el Cádiz en Andalucía (0-1). Pero desde el patinazo ante el Submarino Amarillo, apenas tuvo presencia, con minutos sueltos. De hecho, su máxima presencia en el campo fue la segunda parte completa que jugó en la última jornada ante el Sevilla. Su posición era, así pues, complicada dentro de un club que aún no lo suelta, pero en el que seguramente ya no vaya a hacer carrera.