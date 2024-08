Los orígenes galácticos de João Félix

Convertirse en el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid son palabras mayores. João Félix firmó por el conjunto colchonero en el año 2019 a cambio de 127 millones de euros, y su trayectoria apuntaba a que se convertiría en un ídolo de masas del Metropolitano. Todo apuntaba que marcaría un antes y un después entre la afición atlética. No ha sido así. El futbolista portugués, a la espera de que se aclare su futuro, entrena a las órdenes de Diego Pablo Simeone consciente de que su etapa en el Atlético de Madrid llegó a su fin y volverá a salir (una vez más) para buscar acomodo. Una historia de un jugador que salió de casa con ocho años para perseguir el sueño de ser futbolista profesional. Con apenas 24, João se niega a ser un juguete roto y la Premier League podría ser su destino este curso. De Viseu a Porto, 1.000 kilómetros semanales, a firmar por el eterno rival João Félix nació en Visau (Portugal) el 10 de noviembre en 1999. Con apenas ocho años, sus padres apostaron por el sueño de su hijo y decidieron dejar su ciudad natal para viajar a Oporto. Un trayecto que se repetía todas las semanas y que obligaba a su padre, Carlos Sequeira, a completar alrededor de 1.000 kilómetros semanales.

Todo por el futuro de su hijo que por aquel entonces ya apuntaba maneras. Desde el 2008 hasta el 2014, Félix fue la perla de la cantera de los dragones, pero una decisión cambió su futuro. Su entorno decidió abandonar Do Dragao para enrolarse en las filas del Benfica donde defendió los intereses de los lisboetas hasta que apareció la mareante oferta del Atlético de Madrid que le llevó a viajar hasta Madrid para vestirse de colchonero. Según las apuestas de Betfair, los de Diego Pablo Simeone volverán a acabar entre los cuatro primeros clasificados. La probabilidad implícita es del 71.42%.

El traspaso más caro de la historia

La trayectoria de Joao Félix le permitió debutar con el primer equipo con tan solo 17 años. Una temporada con los ‘mayores’ donde disputó 26 encuentros para anotar 15 goles y repartir 9 pases de gol fue suficiente para despertar el interés de los grandes clubes europeos. Ahí es donde surgió la oportunidad de abandonar Portugal para viajar a España y convertirse en el fichaje estrella del Atlético de Madrid.

La salida de Griezmann, la llegada de Joao Félix

El 3 de julio de 2019 se anunció la llegada de João Félix al Atlético de Madrid. Ese mismo verano, Antoine Griezmann salió rumbo al FC Barcelona y desde el club suplieron al francés con la llegada de uno de los jugadores más prometedores del panorama europeo. Esa misma temporada ganó el Golden Boy, fue reconocido mundialmente como el mejor joven por delante de Erling Haaland o de Jadon Sancho, y muchos se atrevían a nombrarle como el heredero de Cristiano Ronaldo en Portugal.

Un talento por explotar

La segunda temporada de Joao Félix con la camiseta del Atlético de Madrid podría ser la de la explosión del astro portugués. Sin embargo, el ‘Menino de Oro’ entró en un bache futbolístico que le impidió llegar a la decena de goles y firmó unos números mediocres: 7 goles y 5 asistencias. Peor si cabe fue la 2022-23 donde tan solo anotó cuatro y repartió tres pases de gol hasta que decidieron que lo mejor era buscarle una cesión.

El Chelsea, su primera salida

El club londinense decidió apostar por la llegada del portugués después de que la relación Cholo Simeone y la de João no pasase por su mejor momento. El luso quería reivindicarse en la Premier League, en una liga que el consideraba que se ajustaba mejor a su estilo de juego. Sin embargo, en Londres no pudo mostrar su mejor futbol y acabó la cesión con apenas cuatro tantos y siendo un habitual del banquillo. De ahí a firmar, como cedido, por el FC Barcelona donde enlazó titularidades en la primera mitad de la temporada, y suplencias, en la segunda. De más a menos, Félix se diluyó como un azucarillo y regresó de nuevo al Atlético de Madrid donde tiene contrato hasta el próximo 30 de junio de 2026.

Una devaluación notable

Cuando el Atlético de Madrid decidió acometer el fichaje de Joao Félix el valor de mercado del portugués era de 100 millones de euros, tal y como refleja el portal Transfermarkt. Tras su gran temporada en el Benfica, alcanzó su ‘prime’ en 2019 y en apenas cuatro años, cuando salió cedido al Chelsea, era de la mitad, 50 millones. Su paso por el FC Barcelona no ha sido beneficioso para ninguna de las dos partes y en la actualidad Joao Félix ‘vale’ 30 millones, apenas una cuarta parte de lo que pagaron los rojiblancos al Benfica. El ‘Cholo’ Simeone no cuenta con él, y club y futbolista buscan una solución. El Aston Villa de Unai Emery es la vía de escape para el luso. Una liga que ya conoce y un club en el que sería importante. Los de Birmingham quieren firmarlo, pero no a cualquier precio.