El 'no' once de Luis Enrique

El seleccionador ya tiene a sus 26 elegidos donde Ansu Fati y Guillamón son las grandes sorpresas Se han quedado fuera de la lista nombres como los de Fabián Ruiz, Borja Iglesias o Sergio Ramos

El seleccionador español, Luis Enrique, ya ha oficializado la lista de 26 futbolistas que defenderán a España en el Mundial de Qatar 2022 que arranca el próximo domingo 20 de noviembre: Ansu Fati y Hugo Guillamón son los dos nombres propios en el apartado de sorpresas.

El asturiano, que ha llevado al combinado hasta las semifinales de la Eurocopa y la final de la UEFA Nations League, ha elegido a todos aquellos que considera que pueden darle más rendimiento en la cita mundialista y ha dejado algunos nombres importantes.

El ex entrenador de AS Roma o FC Barcelona podría completar un excelente once con todas las ausencias: Kepa; Bellerín, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Cucurella; Thiago, Fabián, Canales; Aspas, Borja Iglesias, Gerard Moreno.

¿Es España una candidata real?

El combinado nacional partirá en el grupo E junto a Alemania, Japón y Costa Rica y es, sin duda, una de las grandes favoritas al billete a dieciseisavos de final del Mundial de Qatar 2022 junto al conjunto teutón dirigido por el ex entrenador del Bayern, Hansi Flick.

Los de Luis Enrique irrumpe entre las candidatas al título, como ya hiciera en 2010, junto a la Argentina de Leo Messi, la Brasil de Neymar, la Inglaterra de Harry Kane o la Francia de Kylian Mbappé, entre muchas otras como la propia Alemania, Bélgica o Países Bajos.