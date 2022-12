Los números le dan la razón a Messi

El astro ha sido el líder indiscutible de Argentina en Qatar 2022 con siete dianas y tres asistencias Ha anotado más tantos en esta edición que la suma (6) de 2006, 2010, 2014 y 2018

El delantero del PSG, Leo Messi, ha cumplido, al fin, su sueño. Tras quedarse con la miel en los labios en la final de 2014, el atacante guio a su selección ante Francia en Qatar 2022 y se hizo con el trofeo que tanto tiempo ha esperado.

El argentino, que llegó a la cita como su gran último reto con la albiceleste, se mostró decisivo en todas las fases del campeonato con siete goles y tres asistencias y habiendo anotado en todas y cada una de las fases, algo que no había logrado nadie.

El ex del Barça, de hecho, ha superado en esta edición (7) mundialista su registro histórico en los Mundiales: había registrado un total de seis tantos entre las ediciones de 2006, 2010, 2014 y 2018.

Messi ha conseguido el único título que le faltaba en su palmarés y se ha convertido también en el primer futbolista capaz de ganar todos los títulos a lo largo de su carrera tanto en clubes como con la selección.

1 - Lionel Messi in the World Cup:



2006 to 2018 - 6 goals, 0 title

2022 - 7 goals, 1 title



Maturity. #ARGFRA pic.twitter.com/ie5ANLpvA9