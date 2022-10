Nuevo récord en el Winamax Poker Open de Bratislava

El lituano Deividas Daubaris ganó el Main Event, su primer torneo en vivo, frente al francés Adrien Guyon exjugador del Team Pro Winamax En esta edición se ha duplicado la participación conseguida en la edición del 2017, cuando 1.067 jugadores viajaron a Dublín

El Main Event del WPO de Bratislava se hace con el nuevo récord Winamax de un torneo de 6-max, con 2.221 inscripciones. El anterior récord se consiguió en el Main Event de WPO de Madrid el pasado mes de mayo.

El lituano Deividas Daubaris ganó el Main Event, su primer torneo en vivo, frente al francés Adrien Guyon exjugador del Team Pro Winamax. Su victoria le reportó un premio de 120.000 euros.

La primera edición del Winamax Poker Open organizada en Eslovaquia reunió a más de 2.000 jugadores, con un Main Event que ha conseguido un nuevo récord histórico para Winamax, superando las cifras del WPO de Madrid. El festival puso punto y final el domingo pasado después de 7 días de torneos non-stop, con la victoria del lituano de 27 años, Deividas Daubaris, en el evento principal, después de una mesa final maratoniana y de un emocionante heads up que le enfrentó al exjugador del Team Pro Winamax, el francés Adrien Guyon durante más de una hora.

El lituano se hizo con el primer premio de 120.000 €, su mayor ganancia en un torneo en vivo, y Guyon se llevó 88.000 € por su segundo puesto. El oscense Arturo Biarge fue el español mejor clasificado: quedó en el puesto 14, embolsándose un premio de 7.500 €.

Daubaris, satisfecho con la experiencia

Deividas Daubaris: "Realmente estoy muy contento de haber conseguido ganar en un field tan grande: batir a más de 2.000 jugadores es muy difícil. Es mi primer torneo que gano en vivo. Estoy muy feliz. He venido con mis amigos. Nos lo tomamos como unas vacaciones, pero también me motivó venir porque había escuchado que los fields de Winamax estaban llenos de jugadores muy agresivos, como también te puedes encontrar en Las Vegas. Realmente he disfrutado jugando en mesas 6-Max. No es habitual. Muy divertido, hay mucha acción, que es lo que a mí me gusta".

Leo Margets durante su participación en el Winamax Poker Open de Bratislava | Winamax

El Team Pro Winamax casi al completo ha estado presente en el festival, participando en diversos torneos y conviviendo con los jugadores. Uno de los torneos que más expectación despertó fue el challenge Face The Pros, en el que cualquier jugador podía enfrentarse a uno de los pros del Team Winamax.

Tras bajar el telón del WPO de Bratislava, Matthieu Duran, el director de Eventos en Vivo de Winamax, hacía valoración del festival: "Ha sido una semana muy cansada, pero ha sido un éxito total, tanto para los jugadores como para el staff. Estamos muy contentos y muy orgullosos. Bratislava ha sido un gran descubrimiento para nosotros y han venido más de 2.000 jugadores. El ambiente ha sido fenomenal y el juego y los torneos han sido increíbles".

Main Event de récord

Año tras año, el Winamax Poker Open va sumando seguidores y en solo cinco años, Winamax ya ha doblado el número de participantes del torneo. En esta edición se ha duplicado la participación conseguida en la edición del 2017, cuando 1.067 jugadores viajaron a Dublín.

Hace apenas medio año, el Main Event del WPO Madrid se hacía con el récord Winamax de un torneo de 6-max, con un total de 2.182 entradas y solo unos meses más tarde, el Main Event del WPO de Bratislava ha batido esa cifra con 2.221 inscripciones. Dado el creciente interés que despierta este tipo de festival, habrá que esperar al próximo WPO para ver si todavía no se ha tocado techo y habrá nuevo récord.

El próximo evento Winamax en vivo ya será la etapa de lanzamiento del Winamax Poker Tour el 12 de noviembre en Aranjuez, en la cual se espera que asisten más de 1000 jugadores.