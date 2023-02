¿Un nuevo Mourinho?

El portugués reconoció la derrota en la Coppa Italia ante el Cremonese "He aprendido a no llorar después de la derrota y a pensar en lo próximo", apuntó

El técnico de la AS Roma, José Mourinho, se mostró autocrítico en rueda de prensa tras la sorprendente derrota de su equipo a manos del Cremonese en los cuartos de final de la Coppa Italia: "He aprendido a no llorar después de la derrota y a pensar en lo próximo".

El portugués, que la temporada pasada conquistó la Conference League con el equipo romanista, achacó la derrota a un muy mal primer tiempo: "Felicitaciones a Cremonese. Es una copa extraña, que penaliza a los equipos inferiores y por eso tienen aún más mérito. Pagamos por una horrible primera parte".

El ex de Chelsea, United o Real Madrid, entre otros, justificó la ausencia de los principales activos de la plantilla: "Mi personal médico me dijo hace dos días después de analizar los datos que había riesgo de que pudieran lesionarse. Tengo que proteger a ciertos jugadores: Dybala, Tammy o Matic no tenían que jugar".

El milagro del Cremonese

El mártir de la AS Roma fue, en este caso, un Cremonese que se impuso 0-2 y logró el pase a las semifinales de la Coppa. El conjunto de Davide Ballardini actualmente es colista en la Serie A con un total de ocho tantos, a 10 de la zona segura que marca el Spezia.

Los italianos se han colado entre los cuatro mejores equipos en esta edición de la Coppa sin haber ganado ¡ningún! partido esta temporada en el Calcio: son colistas con ocho empates y 12 derrotas en las primeras 20 jornadas.