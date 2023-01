Nuevo ataque a Fernando Alonso de un mítico excompañero

Felipe Massa reconoció en una entrevista que trabajar junto al asturiano ha sido bastante complicado para él "Era un piloto increíble. Eso es innegable. Pero lo cierto es que fue bastante complicado trabajar con él"

Ante la expectación que supone el inicio de la nueva temporada de F1, Alonso vuelve a ser el gran protagonista en el panorama del Gran Circo del automovilismo.

En la carrera por desprestigiar al asturiano, ha sido Felipe Massa el último en unirse. Ya son varios los que señalan el carácter del español como un problema para trabajar en equipo.

"Era un piloto increíble. Eso es innegable. Pero lo cierto es que fue bastante complicado trabajar con él. En realidad, el equipo se partió por la mitad." apuntaba el brasileño.

"No acepta ser superado"

Pero las declaraciones de Massa no han quedado ahí. El brasileño ha apuntado al comportamiento que tiene el español cuando no él no gana: "Todo son días felices, cuando hay un poco de champán alrededor y Fernando está dominando" para el equipo. Todo eso está muy bien. Pero si es al revés, si Ocon le toma la medida y el equipo está a mitad de tabla, puede haber algo de fricción porque Fernando no aceptará ser superado por Ocon".