La nueva propuesta a Alonso que hace temblar a la F1

Max Günther quiere ver al asturiano compitiendo con él en Fórmula E "Me encantaría ser compañero de equipo de Fernando, sería algo increíble", comentó

El presente de Fernando Alonso en la Fórmula 1 sigue estando más vigente que nunca. El piloto asturiano cabalga tercero en el campeonato de constructores, siendo superado solo por los Red Bull de Max Verstappen y Checo Pérez, e incluso teniendo un podio más que el mexicano esta temporada.

Sin embargo, la Fórmula E llamó a su puerta. El piloto Maximilian Günther, actualmente en la categoría reina del automovilismo eléctrico, hace parte de la agencia de representación de Fernando (A14 Management) y quiere verle con el mono de algún equipo de la categoría en un futuro.

"Me encantaría ser compañero de equipo de Fernando, sería algo increíble. No he intentado convencerle para que pruebe un coche Fórmula E, todavía, quizá lo haga más adelante", propuso Günther en una entrevista con 'Soy Motor'.

Günther, que esta temporada ya ganó en el Gran Premio de Yakarta, aseveró que, a sus 26 años, ve en el asturiano un modelo a seguir para su futuro en el deporte motor.

"Siempre ha sido un ídolo para mí desde que estaba en karting. Es uno de los más grandes de la Fórmula 1 y lo que está haciendo este año es increíble. Definitivamente, tiene algo por lo que luchar y conseguir allí en este momento", sentenció.