Nueva muestra de habilidad de Fernando Alonso en la F1: lo que hizo por radio ha dejado a todos con la boca abierta

El asturiano corrigió por radio a un ingeniero de Aston Martin mientras conducía El piloto español, pese a no conseguir su ansiada victoria 33, no defraudó a sus incondicionales

Fernando Alonso se quedó sin la victoria 33 en el Gran Premio de España, pero a pesar de eso cobró protagonismo en Montmeló donde luchó durante toda la carrera y logró un séptimo puesto, pese a las dificultades sobrevenidas.

El piloto español no defraudó a su público pese a que no pudiera ganar y obsequió a sus incondicionales con una exhibición de tesón y lucha, a pesar de no tener ritmo de carrera como afirmó tras el Gran Premio.

Alonso no pasó en absoluto inadvertido y dejó grandes momentos en el circuito de Montmeló como cuando adelantó a su excompañero, Esteban Ocon. Pero al margen de eso, protagonizó un momento estelar con un ingeniero de Aston Martin durante la carrera.

"Verstappen primero, Sainz, Hamilton tercero, Pérez cuarto, Russell quinto, Lance y tú", afirmaron desde boxes. "Si no ponía eso en las pantallas de televisión", respondió Fernando Alonso.

"Ah, perdona, perdona", aseguró el ingeniero de Aston Martin. "Perdona. Verstappen, Hamilton, Russell y Pérez cuarto", corrigieron desde boxes. "Si, eso tiene más lógica", sentenció el piloto español.