Un “nuboso” dato del Barça de Xavi: no gusta a la afición

El equipo azulgrana solo intentó cuatro remates en los primeros 45 minutos ante el Alavés Fue su registro más bajo en un primer tiempo de un partido en el Estadi Olímpic Lluís Companys esta temporada en cualquier competición

El Barcelona no jugó un buen partido frente al Alavés, sobre todo en la primera parte, sorprendido por el madrugador gol de los vitorianos antes de que se cumpliera el primer minuto de juego.

De hecho, hace ya varias semanas que el equipo azulgrana está atravesando un bache de juego y se limita a un ejercicio de supervivencia en el que le están acompañando los resultados pese a no estar avalados por un juego consistente si no más bien preocupante, pese a que Xavi no haya reconocido la situación asumiendo su responsabilidad.

Una de las pruebas de la astenia azulgrana es que ante el Alavés solo intentó cuatro remates en los primeros 45 minutos, su registro más bajo en un primer tiempo de un partido en el Estadi Olímpic Lluís Companys esta temporada en cualquier competición.

Si que es cierto que el Barcelona ha ganado ocho de los nueve partidos que ha disputado en Montjuic, todos salvo el que perdió ante el Real Madrid, pero en algunos de ellos ha estado poco convincente.

No fue hasta la segunda parte cuando el Barcelona pudo remontar un partido que se le había puesto muy cuesta arriba gracias al acierto de Lewandowski que con sus dos goles arregló un encuentro donde el Barcelona volvió a mostrarse vulgar e irreconocible.