Un niño en la CONMEBOL

El ecuatoriano Kendry Páez es el futbolista más joven de la historia de la CONMEBOL Copa América en disputar un partido de cuartos de final, con 17 años y 61 días de edad. La joya de Ecuador inició como titular ante Argentina y se ha transformado en el futbolista más joven de la historia en un partido de cuartos de final de esta competición.

En la fase de grupos, Kendry Páez ya había conseguido otros hitos. Ya se había convertido en el ecuatoriano más joven en debutar en el torneo ante Venezuela y luego en el goleador más joven de su país en la competición con 17 años y 53 días al anotarle a Jamaica en el segundo partido.

El Chelsea se ha asegurado tenerlo en su equipo en el futuro y su desarrollo no se detiene. Kendry Páez es un diamante en bruto que a este ritmo va a llegar a Europa listo para brillar. Nacido en Guayaquil el 4 de mayo del 2007, se formó en las inferiores Independiente del Valle, pero antes atravesó un recorrido en las infantiles de la Academia Alfaro Moreno, que pertenece al Barcelona de Ecuador, y en el club Patria. Fue justamente allí donde surgió uno de los sobrenombres más particulares de su carrera. "Había un señor que me decía Di María porque era más flaco, zurdo. Fue así como comenzaron a decirme Di María y ya me quedé con eso desde la edad que tuve, como unos diez años", confesó meses atrás en un podcast oficial del Matagigantes.

Páez debutó profesionalmente a principios de 2023, aunque raudamente se ganó la titularidad indiscutida en el elenco que hoy comanda el argentino Javier Gandolfi. Tampoco significó una espada de Damocles el hecho de vestir la camiseta de su selección nacional. El desequilibrante mediocampista la rompió en el Sudamericano Sub-17, en el que Ecuador terminó segundo por detrás de Brasil, y luego jugó el Mundial Sub-20 en la Argentina con 16 años recién cumplidos.

El estreno en la Mayor solo se hizo esperar algunos meses más y llegó con un récord de regalo. Durante el partido contra Bolivia del 12 de octubre de 2023, correspondiente a la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Páez se transformó en el jugador más joven en marcar un gol en el mencionado certamen.