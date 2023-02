Neymar, bajo el síndrome de Robinho

Su estancia, seis años ya, recuerda al fracaso de Robinho en el City que llegó en 2008 como la gran estrella y se marchó sin pena ni gloria dos años después El PSG medita su salida, pero el problema es su salario. El brasileño cobra 36 'kilos' netos al año y desestabilizaría el equilibrio salarial de cualquier equipo

Neymar Jr se convirtió en noticia en la ajustada victoria contra el Lille en la Ligue 1. No por su gran actuación, sino porque el brasileño se volvió a lesionar del tobillo en un momento clave de la temporada, con la eliminatoria de Champions League contra el Bayern de Múnich a la vuelta de la esquina. Un caso más que aleja a Neymar de los momentos decisivos de la temporada. El PSG se vuelve a jugar el proyecto ante los bávaros y parece que el brasileño no estará y si es así, no será al cien por cien.

El Paris Saint-Germain hizo un comunicado al respecto de la lesión del brasileño, que parece casi descartado para el partido de Champions, aunque no se han dado todavía los timings para saber cuando se recuperará. "Los nuevos exámenes realizados hoy confirman un esguince de tobillo en Neymar con daño en los ligamentos. Se hará una nueva prueba a principios de la próxima semana", explica en el comunicado el PSG, que sobre Nuno Mendes tiene mejores noticias, ya que solo se trata de un golpe y podrá regresar a los entrenamientos.

Bajo la sombra del fiasco Robinho

El caso Neymar no ayuda ni mucho menos en confiar en la temporada del PSG y recuerda mucho al caso de Robinho (con quien coincidió Neymar en el Santos) en el Manchester City. El exjugador del Real Madrid se marchó al City en 2008 por 42 millones de euros y apuntaba a ser el líder del gran proyecto inglés y buscar un Balón de Oro, en palabras del propio brasileño. Todo se esfumó muy pronto con tan sólo dos temporadas en Inglaterra y la única óptima la primera. Algo parecido le sucedió a Neymar cuando salió del Barça para fichar por los galos por 222 millones de euros. Él también quería ganar títulos con el PSG y ser Balón de Oro. Ejercer de sucesor de Messi y Cristiano. Jamás ha sido así.

Según los pronósticos, noticias como las de Neymar, unido todo bajo un contexto de pesimismo, llevan a reducir, y mucho, la probabilidad de éxito del PSG para ganar la ansiada Champions League. Los parisinos han pasado de ser los grandes favoritos (junto con el City) durante todo el año, a quedar desplazados ya por cuatro equipos, por detrás del City, Bayern, Nápoles y Real Madrid.

Su etapa en el Paris Saint-Germain parece tener los días contados. Todo indica a que el jugador brasileño tiene un futuro lejos de París tras el hartazgo del club francés con el ex del Santos. Es por eso que el PSG intenta colocar al futbolista por todos los medios posibles y ya ha puesto precio por la estrella brasileña, o eso se traduce de medios cercanos al club galo.

Intentos de venta

Neymar fue uno de los principales señalados de la derrota del PSG contra el Bayern en Champions y la tensión en el vestuario aumenta con el paso de los días. Desde París señalan la actitud del brasileño y su falta de implicación con el club francés. Es por este motivo que, según Le Parisien, Al-Khelaïfi ha movido ficha y ya ha iniciado reuniones con el Chelsea para intentar sacar a la estrella brasileña del equipo. El presidente catarí estaría dispuesto a dejar marchar al fichaje más caro de la historia del fútbol... ¡por 60 millones!

El gran problema para quien quiera hacerse con el ex del Santos es su desorbitado salario. El brasileño cobra 36 'kilos' netos al año y desestabilizaría el equilibrio salarial de cualquier equipo. Un impedimento más para el PSG, que busca deshacerse del delantero brasileño. En principio, Neymar quiere cumplir la totalidad de su contrato y así se lo ha hecho saber al PSG. Según L’Équipe, su salida en verano es una utopía ahora mismo. El exjugador del Barcelona renovó automáticamente hasta 2027 el pasado mes de junio y no contempla, en estos momentos, marcharse de la capital francesa. Lo que está claro es que el jugador no ha cumplido las expectativas desde que aterrizó en París hace ya seis años.

De más a menos esta temporada

Las críticas que ha suscitado Ney en los últimos meses son fruto de su rendimiento. Durante el comienzo de la temporada, el ‘10′ del PSG se erigió como una de las estrellas del equipo, aglutinando números espectaculares y siendo decisivo semana tras semana. Tras el Mundial de Qatar, en el que sufrió una lesión en el tobillo, su nivel ha experimentado un bajón considerable, acumulando diversos problemas extradeportivos que no han hecho más que volver a ponerle en el punto de mira sobre una posible venta en junio.