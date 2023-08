Neymar se lleva a Arabia Saudí a su peor pesadilla

El fichaje del brasileño por el Al-Hilal coincide con la presencia en la liga saudí del español Álvaro González, con el que ha mantenido durísimos duelos en Francia. El pique entre ambos llegó a las redes sociales, donde se lanzaron acusaciones mutuas en medio de los clásicos entre PSG y Olympique de Marsella.

Las (supuestas) peticiones de Neymar Junior en su fichaje por el Al-Hilal de Arabia Saudí han dado la vuelta al mundo. Apenas se supo de su llegada, además de su gran sueldo (100 millones limpios por curso) se filtró (y aún no se ha desmentido) que el brasileño pidió extras sorprendes: desde 25 habitaciones para sus acompañantes, pasando por nueve coches a su disposición, una piscina de dimensiones casi olímpicas o una nevera siempre llena de su bebida favorita. Llamativo. Quién sabe si en algún momento de la negociación entró también entre alguna de las peticiones de Neymar quitarse de en medio a su peor enemigo, ése que le ha acompañado en todas sus aventuras sea en España o en Francia y con el que también soñará en Arabia Saudí: el defensa central español Álvaro González.

Este ex del Espanyol o el Villarreal entre otros es uno de los seis jugadores que militan actualmente en la Saudi Pro League, la máxima competición del país y a la que en breve se unirá también Laporte. El central del Manchester City y la Selección Española fichará por el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Precisamente el Al Nassr fue el equipo en el que aterrizó la temporada pasada Álvaro, un jugador de sangre caliente con el que Neymar ha mantenido fortísimos enfrentamientos, especialmente en la Ligue 1.

Ahora uno y otro se verán las caras, pero en duelos, a priori, desiguales. El zaguero cambió de equipo para enrolarse en el Al-Qadisiah, un equipo entrenado por el ex delantero inglés Robbie Fowler al que los pronósticos de Betfair no dan opciones de luchar por el título. En cabeza, el Al-Ittihad de Karim Benzema (cuota 2.6) y el Al-Hilal del mismo Neymar (cuota 3.75).

Máxima tensión en Francia

Pese a todo, la reedición de los enfrentamientos entre Álvaro y Neymar prometen dar que hablar. Un cara a cara tensísimo en el verde que incluso ha llevado la polémica a las redes sociales. En 2021, durante la disputa de la Supercopa de Francia, Neymar festejó el título posteando en Twitter una foto en la que se le ve celebrando el trofeo… y mofándose de Álvaro, con el que había tenido varios piques durante el partido.

El español rozó la roja de tres durísimas entradas. En una de ella, le agarró literalmente la cabeza para evitar que se fuera de su marca en una foto que el mismo Álvaro usó para responder a Ney en redes. “Mis padres siempre me enseñaron a sacar la basura” fue el durísimo mensaje que acompañó a la imagen.

Un pique que viene de lejos

Aquello fue punto y seguido de otros piques anteriores, como el de 2020, en el que el expulsado fue Neymar por varias entradas también duras a Álvaro. El cruce de acusaciones entre ambos fue entonces también muy duro en un duelo que se inició en verdad en España, cuando se midieron, primero en los derbis entre el Espanyol y el FC Barcelona y, después, en los choques entre Villarreal y el equipo azulgrana.

En total, uno y otro se han visto las caras hasta en ocho ocasiones con sólo un triunfo para Álvaro (en la Ligue 1), por cinco triunfos para Neymar y dos empates. El brasileño marcó tres goles, pero vio una roja frente a las seis amarillas de Álvaro. Dicho de otra manera, en sólo dos duelos ante Neymar.

Claro que ninguno de ellos llegó al nivel de tensión visto en Francia, donde los partidos entre el PSG y el Olympique de Marsella son considerados el clásico del país galo. Con dos de las hinchadas más calientes de toda Europa, la rivalidad que se vive en estos duelos se trasladó a su enésima potencia en el verde. Ahora está por ver si en Arabia se volverán a repetir estas escenas de tensión o si la lejanía en el tiempo (han pasado ya más de dos años) y en la distancia física con la alta competitividad europea calma los ánimos de este choque, uno de los nuevos argumentos que suma la liga de Arabia Saudí para reclamar la atención del planeta fútbol.