El Newcastle provoca el peor Manchester United de la historia

En una temporada que ha vuelto a poner al Newcastle United en el mapa del fútbol inglés, los dirigidos por Eddie Howe han logrado una gesta que no ocurría desde hace casi un siglo: completar el doblete de victorias en liga ante el Manchester United, un logro que no alcanzaban desde la lejana campaña 1930-31. Pero el hito no termina ahí: la goleada 4-0 propinada en St. James’ Park no solo selló ese doblete, sino que significó la primera vez desde septiembre de 2001 que las Urracas anotan cuatro goles en un partido de Premier League frente a los Diablos Rojos.

El triunfo fue categórico y simbólico. El Newcastle no solo venció, sino que dominó en todas las facetas del juego a un Manchester United desdibujado, que atraviesa la peor campaña de su historia en la era Premier. La actuación de los locales fue una demostración de identidad, energía y convicción, liderados por un medio campo dinámico, una defensa sólida y un ataque que no perdonó. Los goles de Alexander Isak (por duplicado), Anthony Gordon y Bruno Guimarães dejaron sin respuesta a los de Amorim, que parecen haber perdido el rumbo completamente.

El resurgir de los 'Magpies'

Desde la llegada del capital saudí y la posterior transformación institucional, el Newcastle ha dejado de ser un club sumido en la mediocridad para convertirse en un contendiente serio por puestos europeos. La temporada pasada marcaron el regreso a competiciones continentales y en la actual han logrado estabilizar su rendimiento a pesar de las lesiones y la exigencia del calendario. La victoria sobre el Manchester United representa más que tres puntos: es la confirmación de que el proyecto va por buen camino.

El título de la Carabao Cup es el ejemplo perfecto. Eddie Howe ha logrado formar un equipo competitivo, con un sistema definido y jugadores comprometidos con la idea de juego. Isak se ha consolidado como una de las revelaciones del torneo, mientras que Bruno Guimarães continúa siendo el termómetro del equipo en el centro del campo.

Manchester United, en caída libre

En contraposición, el Manchester United vive una crisis profunda, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Con esta derrota, se hunde aún más en la tabla y acumula estadísticas históricamente negativas: es la campaña con menos puntos a esta altura desde la creación de la Premier League, ha encajado más goles que nunca en este tramo de temporada y ha perdido los dos partidos de liga ante Newcastle sin marcar un solo gol.

El contraste es doloroso para los aficionados del United, que han visto cómo el club más laureado del país ha perdido su identidad, sin un patrón claro de juego y con decisiones de dirección técnica cada vez más cuestionadas. La goleada sufrida en St. James’ Park parece ser la imagen perfecta de una temporada para el olvido.

Una victoria con sabor a reivindicación

Para Newcastle, este doblete ante un rival histórico tiene un valor simbólico inmenso. Desde aquella temporada 1930-31, el club no conseguía barrer al Manchester United en una misma campaña. El 4-3 de septiembre de 2001 había sido el último capítulo memorable marcando cuatro o más goles, con Alan Shearer como protagonista. Esta vez, fue el nuevo Newcastle el que escribió su propio capítulo de gloria.

Con este triunfo, las Urracas se consolidan en la lucha por Europa y alimentan la ilusión de su hinchada, que sueña con ver al equipo competir nuevamente en los grandes escenarios del continente con la Champions League a la vista.