¿Está nervioso Pecco Bagnaia?

El fichaje de Marc Márquez por el equipo oficial Ducati sigue generando todo tipo de reacciones en el Mundial de Motociclismo.

Y una voz autorizada para analizar el asunto es sin duda la de Davide Tardozzi, team manager del equipo, tras la tercera victoria seguida de Pecco Bagnaia en Assen.

En declaraciones al diario 'As', el jefe de la escudería italiana desmiente que Bagnaia esté nervioso por la llegada del campeón de Cervera: “Pecco no se ha puesto nada nervioso con el fichaje de Márquez. Cero problemas. Considero que estos pilotos, además de veloces, son inteligentes y trabajarán para mejorar la moto, sabiendo que la velocidad de uno tirará de la del otro, lo que es bueno para el equipo”.

Mensaje desde Ducati, en boca de uno de sus responsables: “Puede que una actuación como la de Assen sea un puñetazo sobre la mesa, pero ése no es el estilo de Pecco. Él no debe demostrar nada. Tiene que ganar carreras, pero no lo hace por demostrar nada a nadie".

Tardozzi manifiesta que "Bagnaia no tiene nada que demostrarnos, ni a nosotros ni a él mismo, porque él sabe que es rápido y no debe demostrarse eso cada vez a sí mismo, como hacen muchos otros pilotos, que no paran de demostrarse lo rápidos que son. Él lo sabe y nosotros lo sabemos”.

El triunfo en la tradicional cita de los Países Bajos es la número 23 del vigente campeón en Ducati, todas con su equipo actual, y ojo al dato con el que Tardozzi valora todavía más lo logrado: “Desde que ganó su primera carrera en Aragón 21, peleando con Márquez, han pasado 53 carreras hasta esta victoria de aquí, que es la 23. ¿De qué estamos hablando? Los números hablan por él”.