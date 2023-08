Nadie quiere a Sergio Ramos

Hoy en rueda de prensa el director deportivo del Sevilla, Víctor Orta, ha asegurado que no existe ninguna posibilidad de que Sergio Ramos juegue la próxima temporada por el Sevilla Los sevillistas ya cuentan con seis centrales y, según Orta, en el modelo de plantilla que están llevando actualmente no hay hueco para la leyenda del futbol español

Sergio Ramos sigue sin equipo después de que su contrato acabara a principios de junio y el Paris Saint-Germain decidiera no renovarle, y por ahora, a un mes de que el mercado de fichajes finalice, aún no ha recibido ninguna oferta.

El central aseguró que quería vovler a jugar con el conjunto nervión y hasta habría dejado a los rectores sevillistas que pongan el precio de su vuelta. Pero hoy, Víctor Orta ha asegurado en rueda de prensa que no hay ninguna posibilidad de que juegue en el Sevilla.

"En el modelo de plantilla que estamos llevando actualmente no hay ninguna posibilidad. Tenemos seis centrales. Y en el modelo de jugadores jóvenes con plusvalía. A día de hoy no existe ninguna posibilidad de que Sergio Ramos juegue en el Sevilla. Nosotros hemos hecho un modelo de plantilla con unas líneas a seguir. Hemos podido conseguir una buena opción en el centro del campo para adelantarnos a otro rival. No se ha hablado con más centrales", señaló Orta.

"Vamos a tener un equipo muy competitivo el viernes, sin ninguna duda. Hay que reflexionar una vez más si el inicio de competición debe ir ligado al final del mercado. El 70% de los clubes españoles van a tener problemas. Son un reglas que todos tenemos que cumplir", destacaba.

"LaLiga busca un modelo de club sostenible, hay que valorarlo porque pretende que el fútbol sea sostenible. Pero lo estricto de las normas se debería debatir. El día a día del mercado se manejan unos tiempos sin tener el equipo definido. No se manejan los tiempos de las salidas. Al final de mercado todo se hace un balance, pero estas primeras jornadas se quedan difusas", afirmó el dirigente.

Para Sergio Ramos el tiempo apremia. Ahora mismo, su futuro 'cuelga de un hilo' y necesita una oferta formal antes de que finalice el mercado de fichajes, o por lo contrario, la leyenda española se verá sin equipo la próxima temporada.