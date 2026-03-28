Nadie puede con España: el dato que demuestra que la selección es imparable

La selección española continúa consolidando una de las rachas más sólidas del fútbol internacional. El triunfo logrado ayer ante Serbia (3-0) permitió al equipo de Luis de la Fuente ampliar su impresionante registro hasta 27 partidos consecutivos sin conocer la derrota, confirmando el gran momento que atraviesa la Roja.

El último encuentro disputado volvió a ser una muestra de la madurez competitiva del equipo. España supo imponer su ritmo, controlar el juego y gestionar los momentos clave del partido para sumar una victoria que refuerza todavía más la dinámica positiva del combinado nacional.

21 victorias y 6 empates,

Con este resultado, los números de la racha invicta son contundentes: 21 victorias y 6 empates, con un balance goleador de 77 tantos a favor y solo 25 en contra. Unos registros que reflejan tanto el poder ofensivo del equipo como la solidez defensiva que ha conseguido construir el cuerpo técnico en los últimos años.

La última vez que España perdió un partido fue en marzo de 2024 ante Colombia, en un encuentro amistoso. Desde entonces han pasado dos años completos sin derrotas, una secuencia que demuestra la regularidad y la evolución de un grupo que ha ido creciendo con el paso de las convocatorias.

El partido del viernes ante Suecia vuelve a servir como símbolo de esta etapa. Más allá del resultado, España mostró personalidad, control del balón y la capacidad de competir con autoridad, rasgos que se han convertido en una seña de identidad del equipo durante esta racha.

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La combinación entre jugadores consolidados y nuevas piezas ha permitido a Luis de la Fuente construir un bloque cada vez más reconocible. La Roja no solo gana, sino que mantiene una línea de rendimiento constante, algo fundamental en el exigente calendario internacional.