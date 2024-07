Muniain o cómo Argentina es un territorio vetado para los españoles

Iker Muniain sigue sin deshojar su futuro. El ex del Athletic Club anunció su adiós del club bilbaíno tras 15 años defiendo los intereses del conjunto vasco y sigue buscando acomodo en un mercado de fichajes donde, pese a tener varios pretendientes, ninguno de ellos ha conseguido el ‘sí’ del futbolista. El centrocampista nacido en Pamplona dejó claro en su despedida que no volvería a jugar en el fútbol europeo, y que buscaría experiencias exóticas en otras ligas. Ahí es donde apareció la opción de River Plate, equipo del que es reconocido fanático. Sin embargo, tras semanas de negociaciones y de rumores constantes, la llegada de Muniain a Buenos Aires se ha enfriado tanto que su fichaje está prácticamente descartado.

Una carrera al servicio del Athletic

En un fútbol donde el negocio y el dinero son protagonistas, Iker Muniain es ejemplo de lo que se denomina como ‘One Club Man’. Debutó con el filial con apenas 15 años y ascendió al primer equipo con tan solo 17. Su amor por el Athletic Club y su compromiso con los leones le han llevado a disputar hasta 560 partidos repartidos en 15 temporadas. Este mismo verano decidió poner punto y final a su carrera deportiva… en Europa. Muniain busca otros retos y había soñado con ponerse la camiseta de ‘Millonarios’.

A Muniain le queda cuerda para rato. Lejos de buscar un retiro dorado donde firmar un gran contrato, el centrocampista de 31 años y su agente iniciaron los contactos para que aquel sueño de niño se hiciese realidad. El combinado argentino, entrenado por el mítico Martin Demichelis, se interesó por su fichaje y las negociaciones parecía que podían llegar a buen puerto. Sin embargo, como ocurre en muchos acuerdos el ‘sí’ final no ha llegado. Muchos apuntan a que River Plate no ha podido liberar el sexto cupo de jugador extranjero, y por lo tanto el fichaje ha pasado de ser probable a convertirse en un imposible. El club argentino es, según las apuestas de Betfair, el tercer máximo favorito para conquistar la Copa Libertadores, una probabilidad implícita del 18.18%. Poder pelear por el título continental habría sido una de las motivaciones de Muniaín.

Amorebieta o Fabianessi, ‘rara avis’

La liga argentina no ha sido ni es un destino llamativo para los futbolistas españoles. Tanto es así que desde el año 2000, con el comienzo del siglo XXI, tan solo dos han jugado en el país sudamericano. Fernando Amorebieta, en la temporada 2017-18, pasó de defender al Sporting de Gijón en Segunda División a firmar con Club Atlético Independiente, una aventura donde tan solo llegó a disputar 11 partidos. De ahí a Cerro Porteño de Uruguay donde puso punto y final a su carrera deportiva. Amorebieta cabe recordar que tenía raíces venezolanas.

Iván Diego Moreno y Fabianesi, conocido como ‘Fabianessi’, es la otra aportación española al torneo. Eso sí, con truco. Porque nació en Badajoz, pero sus orígenes eran argentinos. Este futbolista desconocido en España vistió la camiseta de seis equipos argentinos: Rosario Central, Banfield, Vélez Sarsfield, Estudiantes de la Plata, Colón y Huracán. Seis experiencias donde incluso conquistó un doblete en el año 2014 cuando vestía defendía los intereses de Huracán. En defensa de los españoles, cabe decir que en este siglo XXI apenas once futbolistas europeos acabaron en Argentina. A saber: los dos españoles, cinco italianos (Díaz, Camoranessi -éste nacido en Argentina aunque campeón del mundo con la Azzurra-, Paletta, De Rossi y Módica), dos franceses (Trezeguet y Bargas), un belga (Yourassowsky), un suizo (Gissi) y un montenegrino (Saveljich, nacido en Argentina, pero con pasaporte balcánico). La nacionalidad extranjera que más jugadores ha aportado a Argentina en el siglo XXI es Uruguay, con 338 integrantes, lejos de los 4.749 argentinos que han competido en su país en estos últimos 24 años.

La MLS o Arabia Saudí, un retiro que gana peso en los últimos años

No hace tanto eran ligas menores sin demasiado interés. Sin embargo, el poder económico de la Major League Soccer (MLS) y de la Liga Profesional Saudí (SPL) han posibilitado que grandes nombres del panorama europeo hayan decidido dar el salto a otro continente. Es el caso de Leo Messi, de Jordi Alba o de Sergio Busquets. Tres jugadores que decidieron abandonar Can Barça para enrolarse en las filas del Inter de Miami. No han sido los únicos, Riqui Puig, otro talento de La Masia, fue uno de los primeros en llegar a Estados Unidos y antes lo hicieron nombres como David Beckham, Thierry Henry, Andrea Pirlo, Didier Drogba o Zlatan Ibrahimovic.

El fútbol de Arabia Saudí ha crecido exponencialmente en los últimos años. Parecía impensable que jugadores de la talla como Cristiano Ronaldo o Karim Benzema se marchasen hasta el país árabe para jugar en una liga desconocida para muchos. N’Golo Kanté, titularísimo con Francia en la pasada Eurocopa, aterrizó hace un par de temporadas como posteriormente lo han hecho Sadio Mané o Marcelo Brozovic. Uno de los últimos en llegar ha sido Joselu Mato al que se ha unido un Nacho Fernández que puso fin a más de una década defendiendo la camiseta del primer equipo del Real Madrid.