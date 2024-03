¡De otro mundo! La danesa que tiene el récord de más victorias en pista dura WTA-1000

Caroline Wozniacki iguala a Agnieszka Radwanska (156) desde que se introdujo el formato en 2009 La danesa se coloca con 37 cuartos de final en evento de WTA 1000 en toda su carrera

Caroline Wozniacki se ha convertido en la jugadora con más victorias en pista dura WTA-1000 desde que se introdujo el formato en 2009, igualando a Agnieszka Radwanska (156).

La danesa, que sigue acechando el top100 paso a paso, se coloca con 37 cuartos de final en evento de WTA 1000 en toda su carrera, solamente por detrás de los 39 de Simona Halep y los 42 de Agnieskza Radwanska.

Tres victorias consecutivas en Indian Wells han subido la autoestima de la danesa: "Siento que estoy lista para enfrentarme a las mejores"·.

Wozniacki compagina el tenis con su labor de madre: "Hoy me desperté a los niños, pasé un rato con ellos esta mañana. Trato de conservar algo de energía, pero al mismo tiempo me encanta pasar ese tiempo con ellos por la mañana. Luego al mediodía también tenemos una niñera para llevar a comer a los niños. Después comí yo y tomé una pequeña siesta, vine aquí, me calenté y jugué, eso fue todo. Ayer pasé todo el día con los niños, no quise entrenar, fue como estar en el patio del recreo. Las hijas de mis amigos también estaban aquí, así que pasamos el rato con ellos y nos pusimos al día. Los niños estuvieron jugando, así que fue muy divertido".

La danesa apunta que este año jugará menos torneos: "Jugaré menos esta temporada, viajar con la familia no es fácil, pero es algo con lo que disfruto. No es posible viajar todas las semanas para nosotros, o al menos no es lo mejor para mi familia. Con la experiencia que tengo y la cantidad de años que llevo en la gira, siento que puedo navegar con esto, jugando menos. Obviamente, al no ser cabeza de serie, tendré que jugar muchas veces contra las mejores al principio de los torneos. Pero bueno, siento que estoy lista para ello, siento que estoy jugando mi mejor tenis, que puedo vencer a cualquiera en un buen día. Lo he dicho siempre: aquí si no juegas lo mejor que puedas, te irás temprano. Se trata de estar lista desde el inicio, de darlo todo, de ir tomando torneo a torneo. En mi caso, también quiero mantener mi cuerpo fresco, libre de lesiones, ahí es donde estoy en estos momentos".