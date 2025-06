Wirtz no puede con Sancho

Florian Wirtz sigue escribiendo su nombre en la historia de la Bundesliga. A sus 22 años y 8 días, el mediapunta del Bayer Leverkusen ha participado directamente en 79 goles ligueros: 35 tantos y 44 asistencias.

Desde que Opta recopila datos avanzados en Alemania (temporada 2004-05), solo Jadon Sancho logró esa cifra a una edad más temprana, con 20 años y 339 días. Wirtz es ahora el segundo más precoz, por delante de otros talentos como Havertz o Götze.

Lo más llamativo es que buena parte de estos números los ha logrado tras superar una rotura de ligamento cruzado en 2022. Pese a ello, ha recuperado su mejor versión y esta temporada ha vuelto a ser el motor creativo de un Leverkusen muy competitivo y que peleó hasta el final por la Bundesliga, aunque acabó cediendo el título al Bayern.

Su rendimiento ha despertado el interés de varios gigantes europeos y todo apunta a que se vestirá de 'red' la próxima temporada para añadir más pólvora al conjunto de Slot, que ya se ha llevado la Premier League con superioridad esta campaña.

Con Salah acercándose a sus últimos años en Anfield y la necesidad de un nuevo referente ofensivo, Wirtz aparece como una opción estratégica. Su perfil encaja con la filosofía del club: joven, técnico, con mentalidad ganadora y capacidad para marcar diferencias.

Con contrato hasta 2027, su salida no será sencilla. El Leverkusen no tiene intención de dejarlo marchar por menos de 100 millones de euros, una cifra que seguro tendrá que superar el Liverpool si quiere ver al talentoso futbolista jugando en Anfield. Wirtz no es solo el futuro del fútbol alemán. Es el presente. Y la Premier lo sabe.