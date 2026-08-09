Vinicius, el baile que sigue en LaLiga

Vinicius Junior sigue agrandando su huella en LaLiga. Desde la temporada 2003/04, el brasileño es el 14º jugador no español con mayor participación goleadora en la competición, con 118 intervenciones directas repartidas entre 77 goles y 41 asistencias.

El dato confirma la dimensión que ha alcanzado Vinicius en el campeonato. Más allá del impacto visual, de los regates y de esa sensación permanente de amenaza, sus números ya le colocan entre los futbolistas extranjeros más influyentes de las dos últimas décadas en España.

La estadística tiene además un matiz importante de presente. De los 14 jugadores no españoles que lideran esa lista desde la 2003/04, solo Vinicius e Iñaki Williams —con 137 participaciones, 85 goles y 52 asistencias— disputarán LaLiga la próxima temporada.

Eso convierte al brasileño en uno de los grandes nombres que todavía pueden seguir escalando en el ranking. Con 77 goles y 41 asistencias, Vinicius no solo forma parte de la élite reciente del campeonato, sino que aún tiene margen para aumentar una cifra que ya habla por sí sola.

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LaLiga mantiene uno de sus grandes focos de espectáculo. Vinicius seguirá bailando, desequilibrando y sumando números que ya forman parte de la historia moderna del torneo.