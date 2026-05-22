Tammy Abraham hace historia con el Aston Villa: ¡Solo otro caso como el suyo!

Tammy Abraham ya tiene un lugar reservado en una de las vitrinas más exclusivas del fútbol europeo. El delantero inglés, campeón de la Champions League con el Chelsea, de la Conference League con la Roma y ahora de la Europa League con el Aston Villa, ha cerrado un círculo que muy pocos futbolistas pueden enseñar en su palmarés.

El nombre que aparece junto al suyo es el de Emerson Palmieri, campeón de la Europa League y la Champions con el Chelsea y de la Conference con el West Ham. Abraham entra así en una conversación de elegidos, aunque su camino ha tenido más curvas que autopistas. De promesa de Cobham a goleador en Roma, de una etapa irregular en Italia a una escala en Turquía y, finalmente, al regreso a Villa Park.

Su temporada explica bien esa mezcla de resistencia y oportunidad. Antes de volver al Aston Villa, Abraham había firmado 13 goles en 26 partidos con el Besiktas, una cifra que sostuvo su cartel de delantero útil, competitivo y con olfato. En Birmingham no llegó para ser la estrella absoluta, sino para ampliar recursos en una plantilla exigida por la Premier y por Europa. En la liga inglesa sumó 12 partidos, 2 goles y ninguna asistencia, con impacto más puntual que continuo, pero con momentos valiosos para Unai Emery.

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En la Europa League, su papel fue secundario. UEFA le registra 3 encuentros y 95 minutos, sin goles ni asistencias, pero su medalla tiene un peso simbólico enorme. Abraham no ha sido el héroe de la final ni el goleador decisivo del torneo, pero sí el rostro de una carrera que ha aprendido a sobrevivir a los cambios de plan.