Alexander Sorloth se ha convertido en una de las grandes referencias del juego aéreo en el fútbol europeo. El delantero del Atlético de Madrid ha firmado seis goles de cabeza en 30 partidos disputados en 2026 entre todas las competiciones, como apunta el dato de Opta, una cifra que le sitúa por encima de cualquier otro jugador de las cinco grandes ligas de Europa en este registro.

Este dato confirma la importancia del atacante noruego dentro del área y su capacidad para marcar diferencias en una de las facetas más determinantes del juego. En un fútbol cada vez más marcado por la presión, la velocidad y los ataques elaborados, Sorloth mantiene vigente el valor del remate de cabeza.

Su presencia ofrece al Atlético un recurso ofensivo de enorme valor. No solo por los goles que aporta, sino también por la amenaza constante que representa para las defensas rivales. Cada balón colgado al área adquiere una dimensión distinta cuando Sorloth aparece entre centrales, atacando el espacio y aprovechando su envergadura para imponerse en el duelo físico.

Los seis tantos de cabeza en apenas 30 encuentros reflejan también una notable regularidad. No se trata de una acción aislada ni de un recurso puntual, sino de una virtud sostenida que el delantero ha convertido en una seña de identidad. Para el conjunto rojiblanco, contar con un futbolista capaz de transformar centros, saques de esquina o segundas jugadas en ocasiones claras supone una ventaja competitiva evidente.

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En un año en el que muchos delanteros destacan por su movilidad o su capacidad asociativa, Sorloth sobresale en esta especialidad decisiva. Es un claro dominador de las alturas. Su registro en 2026 lo coloca como el mejor cabeceador de las grandes ligas europeas y refuerza su papel como una pieza diferencial en el ataque del Atlético de Madrid.