Sergio Camello hace historia en el Rayo

Sergio Camello fue capaz de firmar un doblete en uno de los escenarios más complicados de LaLiga como es el Spotify Camp Nou. Con sus dos goles, el atacante se convirtió en el segundo jugador del Rayo Vallecano que logra marcar un doblete en el campo del conjunto azulgrana en la competición. Un registro que llevaba más de dos décadas esperando a tener un nuevo protagonista.

El único precedente hasta ahora era Bolo, que fue el gran héroe del Rayo en su visita al Camp Nou el 6 de mayo de 2000. El delantero fue capaz de marcar los dos tantos de la victoria por 0-2, una actuación que quedó grabada en la historia del conjunto madrileño.Desde entonces, ningún futbolista franjirrojo había conseguido repetir aquella hazaña en territorio azulgrana. Hasta ahora.

Más de 26 años después, el Rayo vuelve a tener a un jugador capaz de marcar dos goles en el feudo del Barcelona. Un dato que pone en valor todavía más la actuación del atacante y que le permite compartir un registro muy exclusivo con Bolo. Un doblete para la historia del Rayo y una nueva página en las visitas del conjunto vallecano al campo del Barcelona.

El registro adquiere todavía más valor por el escenario y por el peso histórico que tienen las visitas del Rayo al feudo azulgrana. No es habitual que los vallecanos consigan marcar dos veces en este campo, y mucho menos que un mismo futbolista sea capaz de hacerlo en un solo encuentro.

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De esta manera, el atacante se une a Bolo como los únicos jugadores del Rayo que han conseguido firmar un doblete en LaLiga en casa del Barcelona. Una hazaña que había permanecido intacta desde aquel 6 de mayo de 2000 y que vuelve a repetirse ahora, más de dos décadas después.