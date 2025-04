Sancet no entiende de críticas: "No hago caso"

Oihan Sancet vuelve a ser el mismo de siempre. Tras los rumores y las malas palabras sobre su situación dentro y fuera del club entrenado por Ernesto Valverde, ha silenciado todo a base de goles. De hecho, el tercer tanto marcado por el Athletic Club en San Mamés en su victoria frente al Rayo Vallecano (3-1) anotado por Oihan Sancet fue el gol 5.000 del equipo rojiblanco en Primera División.

Fue un doblete de los que nos tiene acostumbrados a marcar. Pese a salir desde el banquillo, el centrocampista navarro se reivindicó con una actuación de las que ha dejado a relucir esta temporada, su mejor con diferencia desde que juega en Primera División. Ya acumula 15 goles en 23 partidos en LaLiga 24/25, el registro goleador más alto de cualquier jugador del Athletic Club tras sus primeros 23 encuentros de una temporada de la competición en el siglo XXI. Casi nada.

El 'Lince', tras conseguir los tres puntos, analizó uno de sus goles del encuentro: "Maru me ha dado un gran pase y lo primero que se me ha ocurrido ha sido tirar. Ha entrado y ha sido un golazo", comentó el navarro ante las cámaras de DAZN recordando ese gran disparo desde la media luna que entró prácticamente por la escuadra.

Sancet, por último, no se pronunció sobre los asuntos extradeportivos en los que se vio envuelto hace un par de semanas. "No hago demasiado caso a lo que dicen fuera, me centro en jugar al fútbol", zanjó. Quiere callar todas las malas palabras de la mejor forma que sabe, a base de fútbol y goles.