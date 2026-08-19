Rodri, el metrónomo que gobernó el Mundial desde el pase

Rodri Hernández firmó en el Mundial 2026 una actuación de control absoluto. El centrocampista español estableció el récord de más pases completados (756) y más toques (910) en una misma edición de la Copa del Mundo desde que existen datos registrados, a partir de 1966.

El dato explica su peso dentro de la selección. Rodri no solo fue una pieza importante: fue el futbolista alrededor del cual España ordenó cada partido. Desde la salida de balón hasta la gestión de las posesiones largas, todo pasó por sus pies.

Su dominio en el Mundial no aparece de la nada. En sus dos últimas temporadas en LaLiga, entre la 2017/18 y la 2018/19, completó 3.983 pases, una cifra que solo superaron tres jugadores en ese periodo. Uno de ellos fue Sergio Busquets, con 4.175, otro de los grandes referentes recientes en la posición.

La comparación ayuda a entender la dimensión del registro. Rodri pertenece a esa clase de centrocampistas que no solo acumulan pases, sino que dan sentido al juego. Tocan mucho porque el equipo los necesita, porque aceleran cuando toca y porque saben cuándo parar el partido.

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En un Mundial lleno de goles, focos y nombres ofensivos, Rodri dominó desde otro lugar: el pase, la pausa y la continuidad. España tuvo en él a su metrónomo, y los números dejaron constancia histórica.