Rodri iguala a Kroos y confirma su dominio invisible en el Mundial

Rodri sigue jugando un Mundial de enorme impacto, aunque muchas veces su influencia no aparezca en los resúmenes. El centrocampista español ha firmado 62 pases que rompen líneas en el último tercio durante el Mundial 2026, el registro más alto en una sola edición desde Toni Kroos en 2014, cuando el alemán alcanzó también esa misma cifra.

El dato ayuda a explicar buena parte del fútbol de España. Rodri no solo ordena desde la base de la jugada, también acelera cuando el equipo necesita instalarse cerca del área rival. Sus pases no son simples entregas de seguridad: muchas veces sirven para superar una presión, encontrar a un interior entre líneas o activar a los jugadores de banda en zonas realmente peligrosas.

La comparación con Kroos no es menor. El alemán fue una de las grandes referencias de la Alemania campeona del mundo en 2014, un futbolista capaz de controlar partidos desde el pase y marcar el ritmo competitivo de su selección. Que Rodri haya igualado ese registro habla de su peso en una España que necesita su pausa, pero también su capacidad para dañar con balón.

Noticias relacionadas

En un torneo donde suelen brillar más los goles, los regates o las paradas, Rodri vuelve a reivindicar otro tipo de dominio: el del futbolista que sostiene, dirige y rompe estructuras rivales sin necesidad de aparecer siempre en la última acción. España juega mucho desde él, pero también juega mejor gracias a él.