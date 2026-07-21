Rodri, Cubarsí, Laporte y el dato que explica a la España campeona

España volvió a levantar la Copa del Mundo y lo hizo desde una idea reconocible. La selección ganó el Mundial de 2026 con el balón como punto de partida, con una defensa casi impenetrable y con Rodri convertido en el gran símbolo de un equipo que dominó sus partidos eligiendo con paciencia siempre el siguiente pase.

El dato que deja el torneo es enorme. Rodri completó 756 pases, la cifra más alta de un jugador en una sola Copa del Mundo en los últimos 60 años. Su registro supera con claridad los 671 de Pau Cubarsí en este mismo Mundial, los 638 del propio Rodri en 2022, los 616 de Aymeric Laporte también en 2026 y los 596 de Xavi en 2010. La lista tiene un mensaje evidente. España volvió a construir un campeón a través del control.

Rodri fue elegido MVP del torneo y su impacto fue mucho más allá de las estadísticas. Ordenó al equipo, protegió cada ataque, dio continuidad a la posesión y marcó el ritmo de una selección que rara vez pareció incómoda. En cada partido, España encontró en él una salida limpia y una forma de defenderse con la pelota.

A su alrededor también crecieron Pau Cubarsí y Aymeric Laporte, dos piezas esenciales para entender el título. Cubarsí, elegido mejor joven del Mundial, jugó con una madurez impropia de su edad y terminó el torneo como el segundo futbolista con más pases completados. Laporte, tercero entre los españoles de esta clasificación histórica, aportó jerarquía, lectura y seguridad en la salida.

Los dos centrales fueron claves para que España solo recibiera un gol en todo el torneo. Su precisión con balón permitió al equipo instalarse lejos de su portería y su contundencia defensiva sostuvo los momentos de mayor exigencia.

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La final ante Argentina, resuelta por 1-0, confirmó la identidad de una selección que convirtió el control en una forma de resistencia. Rodri fue el faro, Cubarsí la aparición del futuro y Laporte la garantía silenciosa.