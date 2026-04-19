Ricardo Horta ya es historia de Europa

En una competición marcada por la exigencia continental y el escaparate de talentos emergentes, pocos nombres han logrado una huella tan profunda y sostenida como la de Ricardo Horta. El capitán del SC Braga ha alcanzado una cifra que ya forma parte de la historia de la UEFA Europa League: 32 participaciones directas en goles, desglosadas en 18 tantos y 14 asistencias. Ningún otro futbolista ha logrado tal impacto con un solo club en esta competición.

El dato no solo habla de longevidad, sino de consistencia al más alto nivel. Desde su llegada al primer equipo bracarense, Horta ha sido mucho más que un atacante: se ha convertido en el eje creativo y emocional del conjunto minhoto. Su capacidad para aparecer en momentos decisivos, tanto definiendo como asistiendo, ha permitido al Braga competir con solvencia frente a rivales de mayor presupuesto y tradición europea.

En un torneo donde la rotación de plantillas y la volatilidad de los proyectos suelen dificultar la continuidad, el caso de Horta resulta excepcional. Su fidelidad al club portugués contrasta con la tendencia actual del mercado, donde las grandes actuaciones suelen traducirse en traspasos inmediatos a ligas más poderosas. Sin embargo, el internacional luso ha optado por consolidar su legado en Braga, elevando el nivel competitivo del equipo y reforzando su identidad.

Escaparate portugués

Además, su rendimiento europeo ha servido como escaparate del crecimiento del fútbol portugués más allá de los gigantes habituales. Braga, habitual animador de competiciones continentales en la última década, encuentra en Horta a su mejor embajador: un futbolista capaz de decidir eliminatorias, sostener al equipo en fases complicadas y, ahora, inscribir su nombre en los libros de récords.

Con 32 participaciones de gol, Ricardo Horta no solo lidera una estadística; simboliza la importancia de la continuidad, el compromiso y el talento aplicado con regularidad. En una Europa cada vez más competitiva, su figura emerge como referencia de excelencia silenciosa y eficacia constante.