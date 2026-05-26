La relajación del Atlético deja un dato nunca visto bajo las órdenes de Simeone

Ell Atlético de Madrid vivió ante el Villarreal una primera parte impropia de su historia reciente. Acostumbrado durante más de una década a competir desde el orden, la tensión defensiva y la resistencia, el equipo rojiblanco encajó cuatro goles antes del descanso, algo que no había sucedido nunca en cualquier competición desde la llegada de Diego Pablo Simeone al banquillo.

El dato de Opta dimensiona el golpe. 800 partidos después, el Atlético del Cholo encontró un registro inédito y especialmente doloroso. La cifra no habla únicamente de una mala tarde. Habla de una desconexión colectiva, de una pérdida de intensidad y de una relajación difícil de explicar en un equipo que ha construido buena parte de su identidad sobre la concentración permanente.

Bajo la órdenes de Simeone, el Atlético ha podido ganar o perder, dominar o sufrir, pero casi siempre se ha reconocido a sí mismo en la manera de competir. Esta vez, durante los primeros 45 minutos, dejó de hacerlo.

El equipo fue vulnerable en cada fase del juego. Llegó tarde a las disputas, concedió espacios, defendió lejos de su área con poca agresividad y mostró una fragilidad poco habitual. Cada golpe rival aumentó la sensación de descontrol, hasta convertir el primer tiempo en una anomalía estadística dentro de una era marcada precisamente por la fiabilidad defensiva.

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Que el dato llegue después de 800 encuentros refuerza su carácter excepcional. No se trata de una simple goleada ni de un marcador adverso más, sino de una frontera que el Atlético de Simeone nunca había cruzado. Durante años, el conjunto rojiblanco hizo de la solidez una seña de identidad, incluso en sus peores momentos. Por eso, encajar cuatro goles en una sola primera parte supone mucho más que un accidente numérico.