Los récords insuperables de Messi

El Barcelona ha arrancado LaLiga 2026-27 a una velocidad altísima. Cinco partidos, pleno de victorias y una sensación ofensiva que confirma el gran momento del equipo de Hansi Flick. Raphinha y Lamine Yamal han tomado el foco goleador, el Barça marca diferencias desde el área y cada jornada deja una estadística nueva para medir el tamaño de este inicio.

Pero incluso en medio de este arranque tan potente, el listón de Leo Messi sigue apareciendo como la gran referencia. Raphinha ha participado en nueve goles en los cinco primeros partidos de LaLiga, con seis tantos y tres asistencias. Es el mejor registro de un jugador del Barça en ese tramo desde la temporada 2017-18, cuando Messi firmó 10 participaciones, con nueve goles y una asistencia, como apunta Opta.

El dato habla muy bien del brasileño. Raphinha ha asumido galones, está atacando a la perfección los espacios cómo '9' y se ha convertido en una amenaza constante para los rivales. Su producción ya pertenece a un inicio de temporada histórico, aunque la comparación también recuerda hasta qué punto Messi elevó la exigencia en el Barcelona. Cada gran racha azulgrana acaba chocando con algún registro suyo.

La pelea por el gol en LaLiga también refleja un comienzo poco habitual. Cuatro jugadores comparten el liderato con seis tantos tras los primeros cinco partidos de sus equipos. Raphinha, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Sergio Camello han convertido el arranque del campeonato en una carrera abierta y muy ofensiva.

Nunca en el siglo XXI más de dos jugadores habían marcado seis o más goles en los primeros cinco encuentros de su equipo en una temporada de LaLiga. Los precedentes más cercanos tenían nombre de época, con Messi y Cristiano Ronaldo en la 2011-12, y Messi y Radamel Falcao en la 2012-13.

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El Barça tiene motivos para ilusionarse. Raphinha y Lamine están marcando el ritmo de una Liga que ha empezado con mucho gol. Aun así, la sensación permanece. El equipo vuela, sus delanteros baten marcas recientes y Messi sigue esperando arriba, como el techo que todos intentan alcanzar.