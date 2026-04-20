La Real Sociedad igualó un registro que solo tenía el Betis

La noche del sábado en La Cartuja dejó algo más que un campeón. La Real Sociedad volvió a derrotar al Atlético de Madrid en una final de la Copa del Rey resuelta en los penaltis, como ya hiciera en 1987, y convirtió ese triunfo en una pieza única de la historia del torneo. El 2 a 2 de los 120 minutos dio paso a una tanda llena de tensión, resuelta por las paradas de Unai Marrero y el acierto definitivo de Pablo Marín, para sellar una conquista que trasciende el simple valor de un título.

El dato engrandece aún más la gesta donostiarra. La Real es ya el segundo club capaz de ganar dos finales de la Copa del Rey en la tanda de penaltis, y lo hizo además con una simetría asombrosa, las dos veces frente al Atlético de Madrid, primero en Zaragoza en 1987 y ahora en Sevilla en 2026. Hasta este sábado, solo el Real Betis había firmado una doble corona copera desde los once metros, la primera en 1977 y la segunda en 2022.

No es un apunte menor ni una curiosidad estadística para rellenar archivos. Es una marca de carácter, memoria y linaje competitivo. La Real no solo levantó una Copa, también volvió a mirarse en el espejo de su propia historia. Donde antes estuvo Arconada, héroe en aquella final de 1987, hoy aparece Marrero. Donde antes hubo una generación inolvidable, hoy emerge otra que ha sabido convertir la resistencia y la fe en un sello de identidad. El rival, además, vuelve a ser el mismo, como si el torneo hubiera querido cerrar un círculo casi cuarenta años después.

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La Copa de 2026 ya no se entenderá solo por el trofeo, sino por el lugar que ocupa en la tradición del campeonato. La Real entra en una categoría reservada para muy pocos y confirma que algunas victorias valen por dos, una por el presente y otra por la historia que reescriben. En Sevilla ganó un título. En la memoria del fútbol español, ganó algo más