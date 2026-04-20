La Real Sociedad hace historia en la Copa del Rey

La Real Sociedad volvió a escribir una página dorada en su historia al conquistar la Copa del Rey de 2026, la cuarta, en una final para el recuerdo, marcada por los récords y la personalidad competitiva del conjunto donostiarra. El equipo txuri-urdin levantó el título tras imponerse en la tanda de penaltis al Atlético de Madrid, repitiendo un desenlace que ya forma parte de su memoria colectiva desde 1987.

El gran golpe del partido llegó casi antes de que la final echara a andar. Ander Barrenetxea firmó el gol más rápido en la historia de las finales de la Copa del Rey al ver portería a los 14 segundos, pulverizando así un registro que permanecía intacto desde 1952. Hasta ahora, el récord pertenecía a Manuel Badenes, que marcó con el Valencia a los 17 segundos. El tanto del extremo de la Real no solo abrió el marcador, sino que quedará marcado para largo.

La noche también sirvió para confirmar el peso de Mikel Oyarzabal en las grandes citas. El capitán volvió a responder cuando más se le necesitaba y se convirtió en el primer futbolista en marcar en dos finales distintas de la Copa del Rey con la camiseta de la Real Sociedad. Ya lo hizo en la final de 2020 ante el Athletic Club, también desde el punto de penalti, y repitió en 2026 para seguir agrandando su legado como uno de los nombres esenciales de la era reciente del club.

Pero el triunfo de la Real no solo se explica por los récords individuales. También habla de un equipo con capacidad para competir con cualquier rival. Con esta victoria, la entidad donostiarra se convierte en el segundo club que conquista dos Copas del Rey en la tanda de penaltis, ambas frente al Atlético de Madrid, en 1987 y 2026. Solo el Real Betis había logrado hasta ahora una doble conquista copera desde los once metros, en 1977 y 2022.

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La Copa de 2026, por tanto, ya ocupa un lugar privilegiado en la vitrina y en la memoria de la Real Sociedad. Por cómo se ganó, por los nombres propios que la explican y por el simbolismo de una final que mezcló pasado y presente.